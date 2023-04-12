Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Немецкий культурный центр в России не может принимать оплату за курсы немецкого - его счета заблокированы. МИД РФ утверждает, что это ответ на санкции против Российского культурного центра в Берлине.

Семиэтажная бетонная коробка на фешенебельной Фридрихштрассе была построена в середине 1980-х. Надпись над входом гласит Russisches Haus - "Русский дом". Российский дом культуры и науки в Берлине - самый большой центр по продвижению русской культуры если не во всем мире, то в Европе точно. Еще пять лет назад здесь презентовали Россию как страну-хозяйку Чемпионата мира по футболу: современную, открытую, доброжелательную. Медленно, но верно преодолевающую стереотипы о медведях, балалайках и угрозах своим соседям.

Но нападение на Украину изменило отношение не только к российскому руководству и армии, но и к российской культуре. "Русский дом" начали забрасывать яйцами, и его руководство по соображениям безопасности решило его временно закрыть.

Санкции ЕС против "Россотрудничества"

Летом 2022-го Евросоюз ввел санкции против "Россотрудничества" - федерального агентства по международному культурному обмену, в ведении которого находится "Русский дом". Однако в сентябре "Русский дом" заново открылся, с усиленными мерами безопасности, сокращенной программой и подчеркнутым молчанием о событиях в Украине.

"Русский дом" в Берлине открылся в сентябре 2022 года после полугодовой паузы Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

В конце 2022 года в берлинские газеты просочилась информация о том, что городская прокуратура расследует факты возможного нарушения санкционного режима ЕС. И что счета "Русского дома" заблокированы. В январе 2023 авторитетное информационное агентство Reuter опубликовало расследование о предполагаемых связях "Русского дома" с российскими спецслужбами и финансировании поездок в Россию немецких пророссийских активистов.

Стена молчания вокруг следствия против "Русского дома"

Прокуратура Берлина в ответ на запрос DW отказалась от каких-либо комментариев о ходе расследования в отношении "Русского дома", обосновывая отказ стандартной фразой о том, что информация может навредить следствию.

Немецкая культура в России: санкции против Гете-Института затрудняют его работу, но не блокируют ее Фото: ITAR-TASS/IMAGO

В конце января 2023-го представительница МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Россия примет аналогичные меры в отношении Института имени Гете в том случае, если власти Германии не разблокируют счета "Русского дома". И спустя два месяца по распоряжению Центробанка счета Гете-Института действительно оказались заблокированы. Информацию об этом в немногословных комментариях 31 марта подтвердили как МИД ФРГ, так и сам институт. Однако ни МИД, не Гете-Институт не стали делать прогнозов по поводу того, сможет ли немецкий культурный центр продолжить работу в России, указав лишь на то, что филиалы института в Москве, Петербурге и Новосибирске открыты.

"Русский дом" в Берлине не впервые оказывается в центре внимания в связи с войной в Украине. Осенью 2022-го полторы сотни украинских активистов устроили шумную акцию протеста у входа в здание- в рамках шутливого "референдума" они провели голосование за передачу здания Украине. Большинство, естественно, проголосовали за. Но шутки закончились, когда были заблокированы счета.

Внутри "Русского дома": выставок больше, чем посетителей

На входе - экзотические для Германии рамки металлоискателей и рентгены как в аэропорту для проверки ручной клади. Охранники скучают, посетителей мало, популярность русской культуры после 24 февраля 2022 заметно упала. В здании проходит одновременно пять выставок - может показаться, что количество выставок превышает количество посетителей. Кинозал пустой, сайт "Русского дома" не открывается.

"К сожалению, это очередная эскалация, которая мало кого удивляет, - комментирует ситуацию с блокировкой счетов Института имени Гете депутат бундестага от социал-демократов и член парламентского комитета по культуре и СМИ Хельге Линд (Helge Lindh), - очевидно, что это ответ на следствие в отношении "Русского дома".

В России Гете-Институт работает с 1992 года в здании бывшего посольства ГДР в Москве Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Он говорит, что "есть основания полагать, что "Русский дом" - не просто учреждение демократического культурного обмена, но и тесно связано с политической стратегией правительства РФ, которое ведет агрессивную войну. Но и до войны была целенаправленная стратегия, направленная на использование культурной политики, а частично и исторической памяти для достижения определенных целей. Казалось бы малозаметные культурные мероприятия использовались в пропагандистских целях".

И как ни печально, одним из результатов войны стало растущее неприятие в общественном мнении западных стран страны-агрессора в целом, и ее культуры, в частности. Несмотря на всю ее удаленность от политики.

"Я боюсь, что мы находимся в драматической дилемме, - говорит депутат Линд. - мы не преследуем цель наказать всех людей искусства из России, подозревая их в сотрудничестве с режимом. С другой стороны, есть те, кто демонстрирует пропагандистские цели своей работы или открыто поддерживают Путина и тут я могу понять, что с ними разрываются договоры. Разумеется, что немало людей выступает против войны. Но нельзя игнорировать факт, в ситуации преступной войны политизируется все. Мы видим это и на примере спорта".

На момент сдачи этого текста счета Института Гете в России были заблокированы. Руководство "Русского дома" отказало DW в комментарии к этой статье.

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