Кулеба заявил о продолжении переговоров с ФРГ о TAURUS

Киев не оставляет надежды на изменение позиции правительства Германии по поставкам дальнобойных ракет TAURUS, заявил в интервью Bild глава МИД Украины. Он также призвал Запад расширить объемы производства боеприпасов.

Правительство Украины продолжает диалог с Берлином по вопросу возможной передачи крылатых ракет TAURUS KEPD 150/350, сообщил украинский министр иностранных дел в интервью изданию Bild . Несмотря на принятое несколько дней назад решение бундестага против поставок этих ракет Киеву, его страна не оставляет надежды изменить позицию федерального правительства, заявил Кулеба во вторник, 23 января.

По его словам, "все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и запросов фронта". Глава МИД Украины вновь заверил, что ВСУ нуждаются в ракетах TAURUS не для ударов по российской территории. "Нам не нужен TAURUS, чтобы атаковать Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые нам предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или другую часть российской территории. Нам необходим TAURUS, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру на территории Украины за линией фронта", - подчеркнул он.

Кулеба призвал нарастить производство боеприпасов

Одновременно Кулеба указал на нехватку вооружений для отражения российских атак. Среди прочего об этом свидетельствуют новые удары ВС РФ по Киеву и Харькову, в результате которых вновь погибли мирные украинцы. Он призвал западных партнеров расширить оборонное производство как для нужд Украины, так и для собственных потребностей.

По его словам, РФ все еще обладает явным превосходством в сфере поставок артиллерийских боеприпасов. "Как смешно бы это ни звучало, но похоже, что Северная Корея является более эффективным партнером для России, чем наши друзья, снабжающие Украину артиллерийскими боеприпасами", - отметил он и призвал изменить данную ситуацию. Глава МИД Украины подчеркнул, что его страна ценит помощь своих партнеров, "но масштаб войны требует большего".

Берлин отвергает поставки дальнобойных крылатых ракет

Крылатая ракета TAURUS - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и в числе прочего разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине. 18 января депутаты бундестага проголосовали против передачи Киеву ракет TAURUS.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать TAURUS дляударов по территории России .

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