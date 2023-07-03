Кулеба: СМИ сеют уныние о контрнаступлении

На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 4 июля (время московское).

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона заявил, что некоторые СМИ "сеют уныние", публикуя информацию о якобы слишком медленном темпе украинского контрнаступления. Однако на западных партнеров, "на тех, кто принимает решение", эти публикации не влияют, "потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков".

"И могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, которые провожу я - они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам", - отметил глава МИД, подчеркнув, что "никакого упадка движения нет". "Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления", - добавил он.

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июля 00.00 - 13.59 >>>

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