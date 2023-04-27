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Флаги Украины и Европейского СоюзаФото: Georges Gobet/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Кулеба призвал Борреля ускорить поставки оружия Украине

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 апреля.

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На 429-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 28 апреля (время московское).

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонные переговоры. Стороны обсудили "последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки", - сообщил Кулеба в Twitter. "Я также попросил Борреля призвать государства - члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил министр.

Как сообщил Боррель, в ходе беседы речь шла о недавнем разговоре президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. "Любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира, на условиях Украины, чье существование поставлено на карту", - написал он в Twitter после переговоров с Кулебой.

Хроника событий 27 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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