На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий понедельника, 24 апреля (время московское).

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На российского музыканта Алексея Кортнева завели уголовное дело. Дело возбуждено после инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре, произошедшего в феврале, сообщил лидер "Несчастного случая" ТАСС. Февральский концерт был сорван из-за якобы начавшегося задымления. После этого музыканта задержали из-за "неприличного жеста в общественном месте". Сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину Алексей Кортнев осудил действия российской армии и записывал антивоенные видео.

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Московский городской суд оставил в СИЗО Дарью Трепову, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Трепова, участвовавшая в нем по видеосвязи, заявила, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших". Ей вменяют совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки. По данным следствия, взрывное устройство, которое Трепова 2 апреля принесла в кафе в Петербурге, убило "военкора" Владлена Татарского.

Кулеба: Истребители Киеву - инвестиция в безопасность Европы

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Мир в Европе зависит от скорости поставок оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС. По его словам, лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы станет предоставление Украине современной боевой авиации, и решение об этом должно быть принято как можно скорее. "Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы", - подчеркнул он. Таким решением европейские страны могли бы продемонстрировать стратегическое лидерство, заявил Кулеба , выступая перед главами МИД стран ЕС.

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Минобороны РФ обвинило Украину в попытке атаковать пункт базирования российского Черноморского флота в аннексированном Севастополе при помощи катеров. Данная атака совершалась тремя безэкипажными быстроходными катерами и была отражена, заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков. Ранее в тот же день сообщалось о ночной атаке надводных беспилотников под Севастополем. "Губернатор" города Михаил Развожаев уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3:30 (мск), при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам.

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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