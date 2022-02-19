Кулеба: Мы приехали в Мюнхен за конкретными договоренностями по безопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности "конкретных договоренностей по обеспечению безопасности Украины". Об этом он заявил в разговоре с DW на полях конференции в субботу, 19 февраля.
По словам Кулебы, Украину и страны Запада сейчас объединяет "желание остановить ту эскалацию, которую раскручивает Российская Федерация". Предметом обсуждения на конференции в Мюнхене является как то, что можно сделать прямо сейчас, так и шаги в среднесрочной перспективе, сообщил украинский министр.
Кулеба выразил уверенность в том, что Запад отзовется на просьбу Украины о помощи, впрочем, не уточнил, были ли уже достигнуты конкретные договоренности. "Я не сомневаюсь, что мы получим от партнеров дополнительную поддержку, которую мы запрашивали", - сказал он DW.
Глава МИД Украины сообщил, что встретился на полях конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и принял участие в заседании министров иностранных дел Большой семерки.
Кроме Кулебы, на Мюнхенскую конференцию по безопасности в субботу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. DW обратилась к нему в кулуарах с просьбой прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что российский президент Владимир Путин якобы принял решение напасть на Украину. Однако Зеленский отвечать на вопросы не стал.
Конференция на фоне эскалации российско-украинского конфликта
Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне новой эскалации российско-украинского конфликта. Москва еще несколько месяцев назад подвела к украинским границам десятки тысяч военных и военную технику. В Киеве и на Западе видят в этом угрозу прямого военного вторжения на территорию Украины. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
За последние месяцы, по оценке США, Россия увеличила численность войск на границе с Украиной до 190 тысяч. Американский президент Байден накануне заявил об уверенности в том, что Путин принял решение о вторжении на украинскую территорию "на следующей неделе, в ближайшие дни".
Кроме того, в последние дни на Донбассе резко ухудшилась ситуация на линии соприкосновения между украинскими войсками и боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в эскалации напряжения. Боевики приступили к мобилизации и эвакуации гражданского населения на территорию России.
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Рождение "нормандского формата"
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Автор: Роман Гончаренко