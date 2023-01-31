Кулеба: Киев получит на первом этапе до 140 западных танков

На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 января (время московское).

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Украинское следствие установило личность российского военного, который убил фермера во время оккупации Купянского района Харьковской области, сообщили пресс-служба СБУ в Харьковской области и областная прокуратура. Им оказался 35-летний гражданин РФ, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, житель Курской области Виталий Поддубный, указывается в заявлении. Ему заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством. По данным следствия, в июле Поддубный вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в село Безмятежное Купянского района и застрелил безоружного владельца. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, он расчленил и сжег тело, указывается далее.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планах возвращения Крыма в ближайшие месяцы. Украина должна "сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", - заявил Буданов в интервью газете The Washington Post . "Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все это началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", - уверен он. По словам начальника ГУР, сейчас на территории Украины находятся около 326 тысяч российских военных.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что у России осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр". Он также сообщил, что на территории РФ "есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой". "И мы поддерживаем таких людей", - добавил глава военной спецслужбы Украины.

Кулеба: Киев получит на первом этапе до 140 западных танков

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На первом этапе новой военной помощи от западных партнеров Киеву будет предоставлено до 140 современных западных танков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. "В первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", - указал Кулеба. По его словам, сейчас в танковой коалиции участвуют 12 стран. Некоторые из них еще должны принять формальные решения, поэтому раскрывать полный список участников пока рано, добавил украинский министр.

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Прокуратура в Москве потребовала заочно приговорить журналиста Александра Невзорова, покинувшего РФ в марте и объявленного в международный розыск, к девяти годам колонии общего режима. Невзорова обвиняют в "фейках" о российской армии. Приговор в Басманном суде Москвы будет оглашен 1 февраля. Дело связано с распространением информации об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками.

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Страны НАТО должны прекратить рисовать "красные линии" в вопросе вооружения Украины и переступить их, не исключая никаких вариантов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью литовскому телеканалу LRT. По его словам, данные линии проведены не западными странами, а Россией, которая пытается их навязать через страх и угрозы. При этом истребители и ракеты большей дальности стали бы "незаменимой военной помощью" Киеву, уверен литовский президент. "На этом решающем этапе войны, когда поворотный момент неизбежен, важно, чтобы мы действовали без промедления", - подчеркнул он.

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В ООН не исключают, что миссию вколонии в Еленовке еще удастся организовать. "Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. У нас там специалисты по МАГАТЭ. Так что это возможно", - заявила журналистам постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун. В начале января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил распустить миссию, созданную для расследования обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте".

Суд в Москве приговорил к 4 годам бывшего служащего Французского легиона

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Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко. Он назначил ему четыре года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год за попытку уехать в Украину и участвовать в войне против РФ на украинской стороне. Дмитриенко проведет два года в тюрьме, еще два - в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина был арестован 4 апреля 2022 года. Ему грозило до 15 лет заключения, но суд учел, что он признал вину.

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За последние сутки возле Бахмута произошло более 40 боев, сообщил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (за сутки - Ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения", - указал он.

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По данным издания "Фонтанка.ру", около 16 часов 29 января неизвестные взломали систему электронных табло в Эрмитаже и вывели на экраны информацию о событиях в украинской Буче во время российской оккупации весной 2022 года, считающуюся в России фейком. Сотрудники санкт-петербургского музея обратились в полицию вечером в тот же день. В настоящее время идет розыск хакеров, а в СК решают, как квалифицировать данный инцидент.

Прокуратура вернула более 9 тысяч незаконно мобилизованных

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных, в том числе негодных к воинской службе по состоянию здоровья. "Мобилизация давно не проводилась, выявлена масса существенных проблем, что стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формирования соответствующих баз данных", - цитирует его слова "Коммерсант".

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Во всех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Этот режим означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие либо соблюдать правило "двух стен". Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщает о взлете с аэродрома Мачулищи радиолокационного самолета ВКС РФ, а с аэродрома Барановичи - истребителя сопровождения.

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

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