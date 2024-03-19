Куда в Германии поехать в отпуск на велосипеде?

Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья. DW знакомит с новым рейтингом.

Около 3,6 миллиона жителей Германии в прошлом году провели один или несколько многодневных отпусков - не менее трех ночевок, занимаясь велотуризмом здесь или за рубежом. Речь идет как о многоэтапных велотурах с ночевками в разных местах, так и об отдыхе в каком-то одном месте, во время которого туристы совершают отдельные однодневные поездки на велосипедах по региону.

Об этом свидетельствуют данные традиционного репрезентативного исследования, проводимого Общегерманским велосипедным клубом (ADFC), результаты которого за 2023 год были опубликованы перед началом очередного сезона путешествий.

При этом средняя продолжительность каждого такого активного отпуска превысила семь ночевок, оставшись почти без изменений, но общий показатель снизился примерно на один миллион поездок. Одной из причин снижения могли быть длительные периоды дождливой погоды.

Впервые за почти четверть века проведения этого исследования были собраны сведения о коротких поездках с одной или двумя ночевками - например, на выходные. Одну или несколько таких поездок в прошлом году совершили почти пять миллионов любителей велотуризма в Германии.

Однодневные туры без ночевок совершили 36,4 миллиона человек, что несколько ниже показателя 2022 года, однако среднее количество таких поездок на человека увеличилось с 11,7 до 12,5 в год, поэтому общее количество однодневных велотуров выросло на 10 миллионов до 455 миллионов поездок.

Лучшие велосипедные маршруты по Германии

На основе данных, полученных во время исследования, клуб ADFC ежегодно составляет рейтинг самых популярных велосипедных маршрутов для многодневных велопутешествий по Германии. В первую тройку по итогам 2023 года вошли маршруты вдоль рек Везер и Эльба, а также немецкая часть маршрута вдоль побережья Балтийского моря. При этом четвертое место поделили маршруты вдоль Дуная и Рейна. Визитные карточки всех маршрутов, вошедших в рейтинг ADFC, смотрите в фотогалерее DW ниже:

Лучшие регионы для велотуризма в Германии

Помимо маршрутов авторы исследования также называют самые популярные регионы, в которых предпочитают проводить свой отпуск велотуристы. Этот рейтинг по итогам 2023 года возглавил регион, в который входят нижнесаксонские районы Графство Бентхайм, Эмсланд и Оснабрюккер Ланд. В целом эта десятка выглядит следующим образом:

1. Графство Бентхайм, Эмсланд и Оснабрюккер Ланд в Нижней Саксонии

2. Боденское озеро в Баден-Вюртемберге

3. Балтийское побережье в Шлезвиг-Гольштейне

4. Побережье Северного моря в Нижней Саксонии

5. Альгой в Баварии

6. Регион в районе рек Мозель и Саар в Рейнланд-Пфальце и Сааре

7. Мекленбургская Швейцария и Мекленбургское Поозёрье

8. Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии

9/1. Побережье Северного моря в Шлезвиг-Гольштейне

9/2. Балтийское побережье в Мекленбурге - Передней Померании

10/1. Восточная Фризия в Нижней Саксонии

10/2. Острова Рюген и Хиддензе в Мекленбурге - Передней Померании

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы между Дрезденом и Саксонской Швейцарией Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/picture alliance

Сколько тратят велотуристы?

Во время многодневных велопутешествий с тремя и более ночевками немецкие велотуристы в 2023 году тратили в среднем 117 евро в день. Общие расходы в этом сегменте в Германии и за рубежом оцениваются в шесть-семь миллиардов евро.

Средние расходы во время коротких путешествий с одной или двумя ночевками составили 130 евро день, в целом - от двух до трех миллиардов евро за год. Во время однодневных туров без ночевки - в среднем 32 евро, но из-за большого количества таких поездок общая сумма расходов на этот вид досуга оценивается примерно в пятнадцать миллиардов евро.

Большую часть длительных велотуров жители Германии совершили по своей стране - 60 процентов, 40 процентов - за рубежом. Самой популярной страной была Австрия, далее следуют Италия, Франция, Нидерланды и Дания. Подавляющее большинство коротких отпусков и однодневных путешествий пришлось на Германию - на свои или соседние регионы или федеральные земли.

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