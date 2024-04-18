Суд по делу Бьёрна Хёке: АдГ, штурмовики и лозунг нацистов

Преступление, которое, как утверждает прокуратура, совершил Бьёрн Хёке (Björn Höcke), на казенном официальном языке звучит так: "Использование символики бывшей национал-социалистической организации". Такое обвинение было предъявлено Хёке, руководителю фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге федеральной земли Тюрингия, в ходе судебного процесса, который начался в четверг, 18 апреля, в окружном суде Галле. Речь конкретно идет о предвыборной речи политика 12 декабря 2023 года в городе Гера.

Зал ресторана Waldhaus, где он тогда выступал, "трещал по швам", как сообщало местное отделение АдГ. В ходе мероприятия Хёке, видимо, играл на публику - своих ярых сторонников. Политик рассказал, что должен предстать перед судом по обвинению за содеянное еще в 2021 году. "Потому что я когда-то завершил свою предвыборную кампанию риторической триадой: "Все для нашей родины! Все для Саксонии - Анхальт! Все для…". Жестикулируя, Хёке призвал собравшихся закончить лозунг. И они сделали это ​​в ответ, аплодируя и выкрикнув: "…Германии!". Хёкке, добившись своего, стоял на сцене улыбающийся и счастливый.

"Все для Германии" - лозунг печально известных "Штурмовых отрядов" (СА), боевой организация гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)

СА - военизированная террористическая организация нацистов

"Штурмовые отряды" или штурмовики были особенно активны в начальный период национал-социализма в Германии, во время прихода к власти Гитлера и его НСДАП в 1933 году. На том этапе СА погрузила страну в террор: штурмовики в массовом порядке убивали, пытали и запугивали - особенно коммунистов и евреев.

Гитлер привествует боевиков СА, 1932 год Фото: akg-images/picture-alliance

После разгрома нацизма и прекращения массовых убийств, совершенных немцами по всей Европе, весной 1945 года СА, как и все другие гитлеровские организации, была запрещена. Позднее в только что созданной ФРГ была запрещена любая пропаганда в духе нацисткой идеологии и соответствующих организаций, в том числе использование лозунга СА "Все для Германии".

Знал ли Хёке предысторию этого лозунга?

Но осознавал ли Бьёрн Хёке, какой именно лозунг он использовал? Да, гарантированно знал. Как минимум во время его выступления в Гере. Потому что в той речи он сам ссылался на ранее предъявленное обвинение. Кроме того, Хёке по профессии учитель истории. Он изучал и преподавал этот предмет в течение многих лет, прежде чем заняться политикой, вступив в АдГ и став одним из ее наиболее радикальных представителей. Эта партия в Германии официально признана частично правоэкстремистской.

Бьорн Хёке (в центре) на демонстрации в Хемнице с членами антиисламского движения Pegida, сентябрь 2018 года Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Примечательно, насколько сильно деятельность Хёке вновь и вновь прямо или косвенно затрагивает нацистскую эпоху. Он критикует, называя "памятником позора", мемориал жертвам Холокоста в Берлине, который посвящен памяти шести миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами. В 2016 году на митинге АдГ Хёке выражает сочувствие общепризнанной отрицательнице Холокоста Урсуле Хавербек (Ursula Haverbeck), которая из-за неоднократного нарушения закона отбывала длительный срок тюремного заключения.

Хёке зациклен на национал-социализме

В 2017 году Бьёрн Хёке зашел особенно далеко: в обращении к членам "Молодой альтернативы", молодежной организации АдГ, он критически высказался по поводу того, как немцы оценивают и переосмысливают период нацистской диктатуры.

Хёке назвал существующий подход "глупой стратегией выживания" и потребовал: "Нам нужен разворот на 180 градусов в политике памяти". Если нынешняя политика памяти в отношении эпохи нацизма основана на критическом восприятии происшедшего и предостережении о недопустимости его повторения, то Хёкке призывает к противоположному подходу - позитивным оценкам прошлого в любой форме.

Хёке изложил свои мысли на сей счет в "Сборнике бесед", опубликованном в виде книги в 2018 году. В ней он называет неправильным то, что "Гитлера изображают абсолютным злом", и утверждает, что все не так "черно-бело".

Книга полна крайних высказываний. Так, Бьёрн Хёке пишет, что в конечном счете стране нужен новый лидер и что Германии грозит "смерть нации из-за замещения населения (немцев мигрантами. - Ред.)". А к тем, кто в немецком обществе думает по этому поводу иначе, применима следующая оценка: "Обожженные конечности нельзя вылечить лавандовой водой, об этом знал уже Гегель".

"Хёке - фашист"

Ряд пассажей из "Сборника бесед" настолько радикальны, что административный суд Майнингена использовал их в качестве обоснования своего решения - 26 сентября 2019 года суд постановил, что утверждение "Хёке - фашист" не является голословным, а основано на поддающихся проверке фактах.

Примечательно, что при всем внимании СМИ к Бьёрну Хёке и бурных дебатах о нем как о политике, он не занимает и никогда не занимал высоких политических постов. Хёке не председатель "Альтернативы для Германии" и даже не входит в ее руководство на федеральном уровне. Тем не менее он стал абсолютным раздражителем в политике ФРГ, об идеях, мировоззрении и политических действиях которого спорит вся страна.

Пока без должности

Причина этого - благодаря своим радикальным взглядам и высказываниям, или же несмотря на них, Хёке сделал АдГ самой сильной политической партией в Тюрингии, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

Бьёрн Хёке не занимает постов в АдГ на федеральном уровне, но оказывает значительное влияние на курс этой партии Фото: picture-alliance/dpa/M. Reichel

И положение, при котором он на данный момент не занимает никакой высокой должности, может измениться совсем скоро: Бьорн Хёке хочет стать премьер-министром Тюрингии, выборы в ландтаг которой пройдут 1 сентября 2024 года. При этом в своей партии он давно задает тон, даже не занимая никакого поста на федеральном уровне.

Едва ли что-то можно сделать против Хёке, когда дело доходит до занятия им постов и должностей - в партии, которую немецкие ведомства по охране конституции все чаще включают в список подозреваемых в правом экстремизме. Земельное отделение АдГ в Тюрингии, возглавляемое Бьёрном Хёке, на данный момент таковым не является. Его квалифицировали как "заведомо правоэкстремисткое".