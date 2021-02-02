 Катя и мужчины - во главе немецкого бизнеса | Карьера | DW | 11.02.2021

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Карьера

Катя и мужчины - во главе немецкого бизнеса

Более 300 тысяч компаний, фирм, предприятий оказались под лупой аналитиков. Они решили выяснить, кто рулит немецкими компаниями.

Женщина и мужчины

Вас зовут Андреас (Andreas) или Катя (Katja)? Поздравляем! Тогда у вас есть все шансы стать большим начальником в немецкой компании. И это вовсе не шутка, а результат масштабного исследования. Онлайн-платформа по трудоустройству Indeed проанализировала более 300 тысяч компаний (318 190, если быть совсем точными) в немецком бизнесе. Анализ данных проводился за период 2002 по 2019 годы. Чтобы оценить масштаб этого исследования, достаточно привести общую цифру: всего в Германии зарегистрировано 540 тысяч компаний, фирм, предприятий с юридической формой GmbH (ГмбХ), как раз эти компании и попали в поле зрения исследователей.

Замкнутый круг

И вот, что эксперты выяснили. Среди 20 тысяч разных имен впереди всех Андреас. Это имя встречается 7530 раз на самых верхних этажах немецких компаний. В общем соотношении доля Андреаса выглядит скромнее: чуть больше двух процентов. На пьедестале вместе с Андреасом разместились начальники Михаэль (Michael) - на втором месте (6820 раз) и Кристиан (Christian) - на третьем месте (6450 раз).

После тройки лидеров следуют Томас (Thomas), Александр (Alexander), Петер (Peter). В немецком бизнесе наблюдается феномен, который аналитики уже окрестили как "замкнутый круг Томаса". Так, еще в 2017 году шведско-немецкий фонд AllBright Stiftung проанализировал имена руководства немецких компаний, которые котируются на бирже. Немецкое начальство любит окружать себя коллегами из "своего окружения". И это, в основном, мужчины. Тогда во главе немецких компаний стояло больше Томасов и Михаэлей (49), чем женщин в целом в топ-менеджменте (46).

Катя - одна, мужчин вокруг - много

Но вернемся к актуальному исследованию. За четыре года изменилось не так много, несмотря на ряд инициатив, которые поддерживают женщин на пути к карьерным вершинам. Начальники, по-прежнему, - в большинстве своем мужчины. Но есть в Топ-10 имен и одно женское имя: Катя. Единственная женщина в десятке мужских имен ведущих немецких менеджеров. В абсолютных числах в немецких компаниях сейчас работают (то есть не просто работают, а руководят немецким бизнесом) 3430 женщин с таким именем. Конечно, есть и другие женские имена, но только не в десятке. Всего в первой сотне имен встречается 15 женских, и в отличие от мужских имен они очень рассеяны по сотне. Чтобы ознакомиться с топ-10 женских имен, нужно дойти до 70-го имени в списке. Топ-10 мужских имен немецкого руководства - в первых 11-ти строчках. Их разбавляет только Катя.

Как же так получилось, что именно Катя оказалась единственной в мужской компании? Феликс Альтман (Felix Altmann), ведущий менеджер по коммуникациям компании Indeed, отвечающий за Австрию, Германию и Швейцарию, считает, что этому есть довольно простое и логическое объяснение. "В 70-х годах это имя было очень популярно. Сейчас как раз эти "Кати" достигли возраста, когда они заняли руководящие позиции", - прокомментировал в интервью DW Феликс Альтман.

Имена немецких начальников

Как же еще зовут немецких начальниц, спросите вы? С удовольствием оглашаем весь список самых-самых: Антье (Antje), Николь (Nicole), Юлия (Julia), Клаудия (Claudia), Корнелия (Cornelia), Керстин (Kerstin), Андреа (Andrea), Ангелике (Angelika), Аня (Anja).

Немецкие начальники предпочитают своеобразный "междусобойчик", делают выводы немецкие СМИ. Имя, происхождение, образование, - в этом у них много общего. Культурного разнообразия в списке совсем немного, но имена иностранного происхождения встречаются. Али (Ali) - 800 раз, занимает 69 место. Мехмет (Mehmet) - 530 раз, не вошел в первую сотню. "В первой сотне имен только одно имя имеет явно международный бэкграунд. Это Али. Другие именя появляются значительно ниже в спике и в целом встречаются не так часто", - говорит Феликс Альтман. Еще интересен тот факт, что Александр (Alexandr), как, например, принято писать это имя по-русски, находится в самом конце списка и встречается меньше десяти раз в руководстве немецких компаний. А вот его немецкий тезка "Александер" занимает четвертое место. Для DW была сделана и выборка по именам иностранного происхождения. Если представить себе тройку лидеров, то этот список будет выглядеть так: Али (69 место в общем списке), Мехмет (107 место), Борис (119 место). В топ-10 иностранных имен вошли Игорь и Таня.

Любопытно, что как мужские, так и женские имена немецких начальников не совпадают с любимыми детскими именами в Германии. Немецкие родители выбирают для своих малышей явно не "конъюнктурные" имена и ориентируются скорее на списки самых популярных имен для детей, а не самых "успешных".

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  • Собака в офисе

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  • Служебный принтер

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    Автор: Татьяна Вайнман


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