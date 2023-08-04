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Кто получит миллион

Елена Дожина
19 мин. назад

В Германии проходит финальный этап турнира IEM Cologne 2023. Призовой фонд - миллион евро. Только на стадионе в Кельне ожидается 50 тысяч зрителей.

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Турнир IEM Cologne 2023 стартовал 4 августа в Кельне. Играют в Counter-Strike - призовой фонд - миллион евро
Турнир IEM Cologne 2023 стартовал 4 августа в Кельне. Играют в Counter-Strike. Призовой фонд - миллион евроФото: Helena Kristiansson/IEM-Cologne

Counter-Strike - одна из самых популярных мультиплеерных видеоигр-шутеров на сегодняшний день. Внимание игроков по всему миру приковано сейчас к немецкому Кельну - с 4 по 6 августа здесь проходит финальный этап турнира IEM Cologne (Intel Extreme Masters Cologne). Это один из старейших чемпионатов по киберспорту и один из важнейших. Лучшие игроки Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) со всего мира борются за призовой фонд - в этом он составил миллион евро.

Все билеты проданы

Интерес к турниру по Counter-Strike настолько велик, что его проводят в кельнской Lanxess-Arena - это крупнейшая спортивно-развлекательная арена в Германии. Она может принять до 20 тысяч зрителей. Люди съезжаются со всего мира, в общей сложности в Кельне ожидается до 50 тысяч поклонников популярной игры.

Lanxess-Arena в 2010 и 2017 году проходили матчи чемпионата мира по хоккею, а в этом году в программе - концерты Мадонны, Робби Вильямса и Стинга.

При этом многие исполнители могут позавидовать устроителям турнира по киберспорту. Билеты уже давно практически полностью раскуплены. Если говорить о ценах, то они достаточно высоки. В день открытия в кассе оставалось лишь несколько билетов в ложу, которые стоили 599 евро, или на места перед ней за 110 евро.

Смотреть турнир в крупнейшей кельнской спортивной арене будут около 50 тысяч зрителей
Смотреть турнир в крупнейшей кельнской спортивной арене будут около 50 тысяч зрителейФото: R. Goldmann/picture alliance

Но тем, кто не попал в Кельн, не стоит отчаиваться. Наблюдать за ходом игр можно и в режиме онлайн. В прошлом году аудитория превысила миллион человек. При этом игры могут продолжаться несколько часов.

Прошлогодний победитель уже выбыл из турнира

Три дня, начиная с пятницы, на крупнейшем киберспортивном мероприятии Германии 16 лучших команд будут соревноваться друг с другом. На этот раз в плей-офф вышли, среди прочих, Team Vitality из Франции, Cloud9 из США, Heroic из Норвегии, Astralis из Дании, ENCE из Финляндии и европейская G2 Esports со штаб-квартирой в Берлине. Последние две уже заработали себе путевку в полуфинал, который состоится 5 августа. В каждой команде по пять игроков.

Неожиданно для многих в финальную стадию турнира в Кельне не вышла украинская команда Natus Vincere, в которой выступает Александр Костылев. Уроженец Киева, более известеный под ником s1mple, считается лучшим игроком в Counter-Strike на данный момент. В прошлом году команда дошла до финала. Кстати, победитель прошлого года - FaZe Clan - тоже выбыл на предварительном этапе.

Окончательный решающий поединок состоится 6 августа. Общий призовой фонд в этом году - миллион евро. Победитель турнира CS:GO получит 400 тысяч евро. 

В Counter-Strike играют уже 20 лет - и не надоело 

Counter-Strike в жанре шутер, или как проще говорят видеоигра-"стрелялка", пользуется огромной популярностью уже более 20 лет. Она до сих пор составляет, вместе со своими предшественниками, основу киберспортивной сцены. Игровой процесс Counter-Strike проходит в формате разбитого на несколько раундов матча между двумя командами игроков, одна из которых играет роль террористов, а другая - контртеррористического спецназа. Виртуальный игровой мир Counter-Strike состоит из реалистичных и детализированных площадок в виде портовых территорий, контейнерных и складских зданий, лесных ландшафтов и небольших городов.

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