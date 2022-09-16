Кто пойдет в прохладную сауну? Отели в ФРГ готовятся к зиме

В Нойруппине в спа-отеле Resort Mark Brandenburg горячая вода нужна везде. В отеле есть спа-центр и термальный комплекс с несколькими бассейнами, причем в некоторых из них вода подогревается до "приятных 32 градусов". В свете нынешнего энергокризиса и резкого роста цен это становится настоящей проблемой. "Наши расходы на электроэнергию и отопление стремительно растут, - говорит директор Мартин Венцель (Martin Wenzel). - А поскольку мы не можем компенсировать увеличивающиеся расходы за счет наших гостей, это грозит нам убытками".

Отрасль под давлением

От высоких цен страдают многие немецкие предприниматели, работающие в сфере туризма и развлечений. Патрик Роткопф (Patrick Rothkopf), председатель Федерального комитета по энергетике, окружающей среде и устойчивому развитию Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов (DEHOGA) говорит, что "в гостиничном бизнесе скачок стоимости энергии все чаще приводит к экзистенциальным трудностям". Особенно чувствительно отрасль реагирует на увеличение цен на электроэнергию, мазут и газ. Кроме того, среди рестораторов и отельеров растет страх перед проблемами поставок и снабжения. "Я рассчитываю, что политики сделают все возможное, чтобы сдержать нагрузку на наш бизнес", - подчеркнул Роткопф.

Сегодня отельеры, рестораторы и их гости могут вздохнуть с облегчением, ведь федеральное правительство пока не ставит перед отраслью конкретные требования по экономии, кроме обязательного отключения в 22 часа наружной световой рекламы и освещения. Хотя новыми правилами по экономии энергии, вступившими в силу в начале сентября, установлен потолок температуры в 19 градусов тепла для обогрева общественных зданий, например музеев, к гостиницам и ресторанам это не относится. Даже коммерческие бассейны, в отличие от частных, могут и дальше обогреваться электричеством или газом.

Воздействие энергетического кризиса на туризм очевидно: в Гамбурге на два месяца раньше срока отключили знаменитый фонтан Альстер, замок Нойшванштайн под Мюнхеном, как и Кельнский собор больше не освещаются в вечернее время. Даже здание Рейхстага в Берлине осталось без подсветки. Коммунальщики Ростока отменили в этом году традиционную Неделю света, во время которой по всему городу можно было увидеть световые инсталляции. А представители индустрии горнолыжного туризма Австрии и Швейцарии также заявили, что зимой их спектр услуг сократится из-за мер по энергосбережению.

Отпуск подорожает

В Немецкой ассоциации туризма уверены, что с увеличением расходов придется считаться и отпускникам. "Повышение цен также отразится на туристических предложениях и среднем чеке общепита", - говорит Хуберта Зассе (Huberta Sasse), пресс-секретарь ассоциации. Предприятия должны покрывать свои расходы, поэтому другого пути нет, подчеркнула она. Сейчас идет поиск золотой середины между повышением цен и мерами по сокращению расходов. Существуют простые технические решения, которые можно быстро реализовать, например, в управлении и оптимизации отопления и горячего водоснабжения. Тем более, что за последние годы для повышения энергоэффективности уже много сделано и вложено немало средств.

С этим согласен и Тобиас Варнеке (Tobias Warnecke), управляющий директор Немецкой ассоциации отелей (IHA): "Отели вкладывают значительные средства в энергосбережение, повышают эффективность операционных процессов, корректируют цены и оптимизируют свои предложения насколько это возможно". Помимо роста стоимости энергии, ситуацию усугубляют растущие закупочные цены на продукты питания, а также увеличивающиеся расходы на оплату труда персонала. В ряде случаев владельцы вынуждены сокращать часы работы своих ресторанов или обслуживать в них только гостей отеля. При этом "полное закрытие ресторана в гостинице - большая редкость", - подчеркнул Варнеке.

Тест на стрессоустойчивость

Меры по экономии придется внедрять в первую очередь предприятиям сектора оздоровительного туризма и услуг, поскольку именно они сильнее всего ощутят энергокризис. Многие крайне обеспокоены, сокрушается Лутц Хертель (Lutz Hertel) из Немецкой ассоциации wellness-индустрии, тем более, что пик сезонаеще впереди. Сейчас владельцы думают, как снизить затраты на электроэнергию, чтобы не пришлось вообще закрыться. Самыми популярными решениями являются ограничение времени работы и снижение температуры. "Но кто пойдет в прохладную сауну?" - разводит руками Хертель. - И кто будет ждать полдня, чтобы попасть на ограниченную по времени спа-процедуру?".

Фото: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

В Нойруппине Мартин Венцель экономит везде где можно. Наружное освещение отеля выключается в 10 часов вечера, время работы саун будет оптимизировано, температуру в одном из открытых бассейнов понизят пару градусов, а другой будет работать с холодной водой. Венцель стремится любой ценой избежать закрытия даже части комплекса. Иначе, по его словам, есть угроза снижения числа бронирований. "Больше всего нас беспокоит, что скоро термальные и спа-комплексы могут вообще запретить к эксплуатации", - говорит он. Равно как и прекратят подачу централизованного теплоснабжения. Тогда мощности собственной геотермальной системы отопления комплекса на обогрев всей воды не хватит.

Смотрите также: