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Ксения Фадеева: Я не давала согласия на обмен

Кирилл Шестаков
4 августа 2024 г.

Экс-глава штаба Навального Ксения Фадеева заявила, что не давала "никакого согласия" на свой обмен. По ее словам, силовики "просто погрузили" ее в автобус, а затем на самолет.

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Экс-глава штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева (фото из архива)
Экс-глава штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева (фото из архива) Фото: Andrei Fateyev/Alexei Navalny's team/AP/picture alliance

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева в воскресенье, 4 августа, опубликовала первое обращение после своего освобождения из российской колонии в результате обмена заключенными между РФ и странами Запада. В нем она поблагодарила всех "за поддержку и беспокойство".

"Должна сказать, что я не давала никакого согласия на обмен. Я осознанно приняла решение не уезжать из России в 2021 до заведения уголовного дела и не бежала, когда шло следствие, пока я была не в СИЗО", - написала Фадеева. По ее словам, спецназ ФСБ "просто погрузил" ее в автобус, а затем на самолет. 

Аналогичное заявление ранее сделал оппозиционер Илья Яшин, напомнив, что просил не включать его ни в какие обменные списки. "То, что со мной произошло, я не рассматриваю как обмен. Я рассматриваю это мероприятие именно как незаконное выдворение из России против моей воли", - заявил Яшин 2 августа на пресс-конференции в Бонне.

Обмен заключенными между Западом и Россией

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 2 августа. Из российских колоний были освобождены в общей сложности 16 человек - среди них политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане ФРГ, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков, отбывавший в ФРГ пожизненный срок.

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