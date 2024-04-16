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КС Молдовы одобрил проведение референдума о вступлении в ЕС

Ася Миллер
16 апреля 2024 г.

Теперь парламент может рассмотреть вопрос о назначении даты референдума. Президент Молдовы Майя Санду ранее предлагала провести всенародное голосование о вступлении в ЕС осенью 2024 года в день выборов президента.

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Флаги города Кишинева, Республики Молдова и Европейского союза (архивное фото)
Флаги города Кишинева, Республики Молдова и Европейского союза (архивное фото)Фото: picture alliance / Robert B. Fishman, ecomedia

Конституционный суд (КС) Молдовы признал законной инициативу депутатов правящей партии "Действие и солидарность" о проведении референдума по вопросу вступления республики в Евросоюз. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила в ходе брифинга председатель КС Молдовы Домника Маноле, добавив, что теперь парламент может рассмотреть вопрос о назначении даты референдума.

На референдуме гражданам нужно будет ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Молдовы в Европейский Союз?". Всенародное голосование планируется провести осенью 2024 года в один день с выборами президента.

Помимо вопроса о проведении референдума, суд также одобрил внесение нескольких поправок в конституцию страны. Так, например, основной закон Республики Молдова пополнится новым разделом - "Европейская интеграция", которая будет включать статью "о присоединении к учредительным договорам и актам о пересмотре учредительных договоров ЕС". Законопроект о поправках в конституцию вступит в силу после официального признания КС результатов референдума.

Путь Молдовы к членству в Европейском Союзе

Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз еще в марте 2022 года. Спустя несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены ЕС. 14 декабря 2023 года по итогам двухдневного саммита Европейский Совет решил начать переговоры с Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Майя Санду 24 декабря попросила парламент провести национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 года. Президент допускала, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас этот регион не контролируется Кишиневом. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти без Приднестровья.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе встречи в Берлине со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем во вторник, 9 апреля, пообещала Молдове дальнейшую поддержку на пути к вступлению в ЕС. Бербок назвала вступление Молдовы в Евросоюз "геополитической необходимостью и следствием агрессивной войны России", похвалив страну за проведение крайне сложных реформ в рамках борьбы с коррупцией.

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