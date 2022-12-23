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Российская военная техника в аннексированном Крыму (фото из архива)Фото: REUTERS TV/REUTERS
КонфликтыУкраина

Крымские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотника

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 декабря.

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На 304-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 декабря (время московское).

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в традиционном рождественском обращении призвал жителей Германии и дальше проявлять солидарность с Украиной. "До тех пор пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению... Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий - все это пугает многих людей в нашей стране", - сказал глава государства. Поэтому "самое большое наше желание в этом году - чтобы снова наступил мир", подчеркнул президент Германии в телеобращении, которое выйдет в эфир вечером в субботу, 24 декабря.

Telegram-каналы в аннексированном Крыму сообщают об атаке беспилотника

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В субботу утром во временно оккупированном поселке Нижнегорский в Крыму раздался взрыв. Очевидцы в местных Telegram-каналах сообщают якобы о пролете беспилотников. В тексте к одному из опубликованных видеопостов говорится, что видео снято рядом с нефтебазой в селе Разливы. На записи слышен взрыв и слова автора видео, утверждающего, что он видел два беспилотника.

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В пятницу вечером и в ночь на субботу в Херсоне вновь раздались взрывы, по городу нанесены ракетные удары. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов. По информации "РБК Украина", в Херсоне работают пожарные.

О взрывах также сообщают жители Каховского района, временно оккупированных Каховки и Новой Каховки. Официальная информация пока отсутствует.

WSJ: Путин получает лишь ту информацию, которую он желает слышать

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Президент России Владимир Путин выстроил такую структуру власти, при которой он в итоге получает только ту информацию, которую желает слышать. Об этомпишет The Wall Street Journal. Опираясь на сведения инсайдеров, американское издание указывает, что ежедневные отчеты, которые попадают на стол Путина, тщательно выверяются, в них, в частности, подчеркиваются успехи российских военных, а провалы замалчиваются.

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Российские войска обстреляли один из объектов украинского энергохолдинга ДТЭК. Электростанция, местонахождение которой пока не называется, прекратила генерацию электроэнергии. "Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", в результате чего повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - сообщается в официальном Telegram-канале ДТЭК. Также сообщается, что из-за ракетного удара погиб работник предприятия, еще один сотрудник ранен. В сообщении указывается, что это уже 21-я террористическая атака россиян на энергосруктуру холдинга.

Хроника событий 23 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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