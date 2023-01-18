Крушение в Броварах и другие события 329-го дня войны

В Броварах погибло руководство МВД Украины. Канцлер ФРГ уклонился от ответа о поставке танков Украине. Путин может объявить о новой волне мобилизации. США готовят новый пакет военной помощи Киеву.

На 329-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 18 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Крушение вертолета в Броварах

В городе Бровары Киевской области в среду утром вблизи детского сада и жилого дома упал вертолет, в котором находилось руководство МВД Украины. В результате погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, из них - 11 детей, сообщила ГСЧС Украины по завершению поисково-спасательных работ. По данным властей, вертолет летел в один из районов боевых действий.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование причин авиакатастрофы в Киевской области. Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета, заявило ведомство. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании специальной рабочей группы по расследованию авиакатастрофы. В ее состав войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Подразделения ВСУ к концу 16 января, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута. Контроль над Соледаром перешел к российским войскам и наемникам из ЧВК Вагнера, говорится в вышедшем в среду обзоре минобороны Великобритании. Снимки, имеющиеся в распоряжении британской разведки, показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от сил РФ на окраинах этого города, указывается в обзоре. Между тем Киев по-прежнему не делал никаких официальных заявлений о сдаче Соледара.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что ее подразделения пресекли попытку прорыва российских сил в Бахмут. "Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - указывается в заявлении. По данным ГПСУ, в ходе боестолкновения погибли 5 россиян, были ранены еще 7.

Военные действия

ВСУ укрепляют фортификационные сооружения на границе с Беларусью, построенные еще в апреле, сообщил корреспондент телеканала NBC, который побывал на месте строительства. Фортификационные работы ведутся на фоне совместных учений авиации России и Беларуси, начавшихся 16 января.

Российские войска в среду безуспешно вели наступление на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке. Кроме того, также не увенчались успехом их наступательные действия на Авдеевском направлении. На Лиманском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение. При этом россияне не отказываются от попыток захватить всю Донецкую область, сосредотачивая усилия на Бахмутском направлении. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях российские войска обороняются.

"Российские войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы совершили 22 авиационных удара и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинские силы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения врага и три - по позициям его зенитно-ракетных комплексов, сбили российский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Военная помощь Украине

После США и Германии Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Рютте подчеркнул, что "решимость оставаться на стороне Украины" укрепляют "ужасные картины", поступающие из Днепра после российского авиаудара по жилому дому, в результате которого погибли более 40 человек.

В ближайшее время Латвия предоставит Украине новую партию военной помощи, в том числе ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники, сообщила министр обороны этой страны Инара Мурниеце, накануне посетившая Киев. По ее словам, в текущем году Латвия подготовит больше украинских военных, чем в прошлом.

Канада намерена передать Украине 200 бронированных машин Senator стоимостью в 90 миллионов долларов, заявила министр обороны Канады Анита Ананд. Машины Senator способны перевозить восемь человек, они также имеют место для стрелка и могут использоваться для перевозки раненых, бойцов и экипировки. В Киеве Ананд встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который поблагодарил Канаду за военную помощь на более чем 1 млрд долларов, которая была выделена с февраля 2022 года и включает, в частности, ЗРК NASAMS с боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое вооружение, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Соединенные Штаты до конца текущей недели объявят о предоставлении Украине дополнительного пакета оборонной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В нем, как ожидается, не будет танков, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника.

Возможные поставки танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заверил Украину в бессрочной поддержке Берлина, однако не упомянул возможные поставки танков Leopard 2, к которым Берлин призывает ряд стран.

Ранее в среду с призывом к Германии предоставить танки Украине обратились председатель Евросовета Шарль Мишель и Европейский парламент. Мишель подчеркнул, что Украине срочно нужно больше вооружений: "Лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки". По его словам, уже почти год Россия реализует стратегию разрушений и террора, стремясь заставить украинцев подчиниться с помощью бомб: "Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего -в Днепре".

Депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге подавляющим большинством голосов одобрили предложение "зеленых" о создании европейского консорциума с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине. Текст документа был предложен членом Европарламента из Германии Райнхардом Бютикофером (Reinhard Bütikofer). Агентство dpa отмечает, что подобное обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, в особенности с учетом того, что его подготовил политик от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна готова предоставить Украине 14 танков Leopard. Сейчас в Варшаве ждут решений Финляндии, Дании, Германии и стран ЕС об аналогичных мерах, заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Польша ждет от европейских союзников предоставления Киеву примерно двух батальонов танков - 100 единиц, заявил Моравецкий.

Новая волна мобилизации в России

Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни, говорится в новой ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Способность России добиться масштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского президента перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и перевести экономику на "военные рельсы", считают эксперты, отмечая, что по некоторым признакам Владимир Путин может решиться на это.

Хотя реформа вооруженных сил РФ в масштабах, объявленных 17 января Сергеем Шойгу, не сможет произойти в ближайшие месяцы, в ISW отмечают, что она может изменить соотношение сил с 2024 года. "У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до конца лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - говорится в сводке.

Стихийные мемориалы в России в память убитых в Днепре

В российских городах появляются стихийные мемориалы в память об убитых жителях многоэтажки в Днепре, разрушенной в результате попадания российской ракеты. В Санкт-Петербурге возложили цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко и выложили свечами слово "Днепр". На фотографиях памятника Шевченко в Краснодаре - цветы, игрушки и фотография разрушенного жилого дома. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память погибшим в Днепре возле памятника жертвам политических репрессий. В Москве местом мемориала сразу после трагедии стал памятник Лесе Украинке, но 17 января силовики начали задерживать приносящих цветы людей, у мемориала начал дежурить автозак. После этого москвичи стали возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко.



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