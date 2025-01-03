Крушение танкеров у берега Крыма: мазут дошел до Севастополя

Попавший в Черное море мазут после крушения нефтетанкеров близ Керченского пролива дошел до Севастополя на юго-западе аннексированного Крыма. Речь идет о пятне размером полтора на полтора метра на входе в Балаклавскую бухту , заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 3 января. Кроме того, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены птицы в мазуте, добавил он.

Спасатели направлены на сбор мазута. Профильные службы наблюдают за развитием ситуации, заверил Развожаев.

Между тем протяженность участка загрязнения в районе села Яковенково на юго-востоке полуострова, обнаруженного всего несколькими часами ранее, увеличилась с трех до 18 километров, сообщили в МЧС России. Ведомство объяснило это сильным ветром. На место разлива направлены дополнительные силы.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В результате один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду. В России был введен режим ЧС федерального уровня.

Танкеры были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечало издание The Moscow Times.