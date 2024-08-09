Крушение лайнера в Бразилии: погибли все на борту

Самолет ATR-72 авиакомпании VOEPASS с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа потерпел крушение на юго-востоке Бразилии.

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет ATR-72 (PS-VPB), выполнявший рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) на юге Бразилии в международный аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу) на юго-востоке страны потерпел крушение с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Выживших нет, сообщили в пятницу, 9 августа, в авиакомпании VOEPASS Linhas Aéreas .

Компания оказывает помощь семьям погибших и сотрудничает с властями в расследовании причин аварии.

Авиакомпания: Все системы лайнера были пригодны к эксплуатации

При вылете никаких ограничений для выполнения рейса не было, указали в VOEPASS. Все системы лайнера были пригодны к эксплуатации, добавили там.

Как уточнили в агентстве AP, крушение произошло в Виньеду , примерно в 70 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Крушение произошло в жилом районе, но агентство со ссылкой на очевидцев сообщило, что жертв среди местных жителей нет.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе одного из мероприятий на юге страны попросил почтить память погибших минутой молчания.

Речь идет об авиакатастрофе с максимальным числом жертв с января 2023 года, когда 72 человека погибли на борту самолета ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Расследование постановило, что причиной крушения тогда стала ошибка пилота.