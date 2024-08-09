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Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту

Екатерина Венкина
10 августа 2024 г.

Самолет ATR-72 авиакомпании VOEPASS с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа потерпел крушение на юго-востоке Бразилии.

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Крушение самолета в Виньеду
Крушение самолета в Виньеду (9 августа 2024 года)Фото: Felipe Magalhaes Filho/AP/picture alliance

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет ATR-72 (PS-VPB), выполнявший рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) на юге Бразилии в международный аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу) на юго-востоке страны потерпел крушение с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Выживших нет, сообщили в пятницу, 9 августа, в авиакомпании VOEPASS Linhas Aéreas.

Компания оказывает помощь семьям погибших и сотрудничает с властями в расследовании причин аварии.

Авиакомпания: Все системы лайнера были пригодны к эксплуатации

При вылете никаких ограничений для выполнения рейса не было, указали в VOEPASS. Все системы лайнера были пригодны к эксплуатации, добавили там.

Как уточнили в агентстве AP, крушение произошло в Виньеду, примерно в 70 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Крушение произошло в жилом районе, но агентство со ссылкой на очевидцев сообщило, что жертв среди местных жителей нет.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе одного из мероприятий на юге страны попросил почтить память погибших минутой молчания, а также объявил в стране трехдневный траур.

Речь идет об авиакатастрофе с максимальным числом жертв с января 2023 года, когда 72 человека погибли на борту самолета ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Расследование постановило, что причиной крушения тогда стала ошибка пилота.

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