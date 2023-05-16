На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

Крупные фирмы Подмосковья обязали вербовать работников на войну

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С руководителями предприятий Подмосковья начали проводить инструктажи "по мобилизации", на которых объясняют, как нужно уговаривать людей идти в армию. Как сообщает Telegram-канал Baza, главам подмосковных городов дали задание проводить работу с начальниками крупных предприятий. И теперь тех стали приглашать в администрации на "совещания по вопросу мобилизации", где чиновники рассказывают руководителям, как им надлежит делать стенды с рекламой армии и приглашать своих сотрудников, в том числе иностранцев, на военную службу. При этом источники "Базы" отметили, что само слово "мобилизация" фигурирует в этих вопросах скорее формально, а в действительности руководители предприятий должны сделать так, чтобы их подопечные после агитации записывались в армию добровольно.

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять делегацию африканских лидеров для разработки потенциального мирного плана урегулирования российского-украинского военного конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам телефонных переговоров с лидерами обеих стран в минувшие выходные. "Мои переговоры с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту", - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Кейптауне. "Будет ли это успешным или нет, будет зависеть от дискуссий, которые пройдут", - предупредил он.

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в качестве почетного гостя, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Встреча в верхах пройдет 19 мая в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Ожидается, что присутствие Зеленского даст возможность обсудить урегулирование войны России против Украины. В частности, могут быть рассмотрены возможные пути начала переговоров между Москвой и Киевом, указали дипломаты. Подтверждения из Киева пока нет.

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Кристиан Линднер (фото из архива) Фото: Leon Kuegeler/photothek/IMAGO

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал рассмотреть дополнительные меры, чтобы не допустить обхода санкций, введенных против России. Выступая в Брюсселе перед встречей министров финансов стран ЕС, он отметил, что есть государства, которые продолжают поставлять продукцию в Россию и извлекают выгоду из обхода санкций. "С этим нельзя мириться", - заявил Линднер. По его мнению, необходимо усилить давление на Россию. "Мы работаем над этим", - добавил министр.

Британская разведка подтвердила успехи ВСУ под Бахмутом

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За последние четыре дня ВСУ добились "тактических успехов" в районе Бахмута Донецкой области, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter. По данным британской разведки, хотя ЧВК "Вагнер" продолжает постепенно продвигаться в центре города, украинские военные смогли стабилизировать фланги. В частности, помимо продвижения к югу, им удалось оттеснить российскую линию фронта к северо-западу от Бахмута. "Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506", - отмечается в сводке. Разведка полагает, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец - Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

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