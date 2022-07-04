Кругосветное путешествие по Германии

Германия - очень многообразная страна. Помимо типично немецких достопримечательностей - живописных средневековых замков на Рейне, уютных фахверковых городков и песчаных пляжей с плетеными корзинами - здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах.

Вид на "Венецию" в Бамберге с противоположного берега реки Регниц

Бамбергские гондолы рассчитаны на шесть человек. Часовая аренда всей лодки стоит 120 евро, но есть и получасовой маршрут - за 60 евро (2022 год)

"Венеция" в Бамберге

"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раддушская лесная мельница в Шпревальде

Весенний Шпревальд

В теплое время года почту в Шпревальде доставляют по воде

"Венеция" в Бранденбурге

В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Эта "Малая" или "Зеленая Венеция" богата пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

Скала "Длинная Анна" на острове Гельголанд

Морской причал на острове Гельголанд

Длинномордые тюлени на берегу Гельголанда

"Ирландско-норвежский" Гельголанд

На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, когда древние леса в результате деятельности человека стали вытесняться полями и лугами

Овцы люнебургской породы

До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии

"Провансальская" пустошь

Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером. Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Озеро Айбзе и гора Цугшпитце

Озеро расположено на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря

Вид на озеро Айбзе с вершины горы Цугшптице

Лазурные дали

Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны. Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.

Саксонская Швейцария

Развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии

Утренний туман в Мекленбургской Швейцарии

Немецкие "Швейцарии"

Альпийские ландшафты в Баварии также вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии. Однако раньше красивые горные ландшафты в своей стране немцы называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz).

Фонтаны и статуи в парке дворца Херренкимзе

Дворец и парк Херренкимзе сверху

Зеркальный зал во дворце Херренкимзе

Баварский "Версаль"

На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

"Площадь Нового рынка в Дрездене" на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 год

Туманный рассвет над Эльбой

Вечерняя панорама исторического центра Дрездена

Саксонская "Флореция"

"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.