Кругосветное путешествие по Германии

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"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии. | 24 фотографии
Германия - очень многообразная страна. Помимо типично немецких достопримечательностей - живописных средневековых замков на Рейне, уютных фахверковых городков и песчаных пляжей с плетеными корзинами - здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах.
Бамбергские гондолы рассчитаны на шесть человек. Часовая аренда всей лодки стоит 120 евро, но есть и получасовой маршрут - за 60 евро (2022 год)
"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Эта "Малая" или "Зеленая Венеция" богата пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.
На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.
Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, когда древние леса в результате деятельности человека стали вытесняться полями и лугами
Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером. Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.
Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны. Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.
Альпийские ландшафты в Баварии также вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии. Однако раньше красивые горные ландшафты в своей стране немцы называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz).
На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.
"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
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Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.
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