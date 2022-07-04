 Кругосветное путешествие по Германии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Кругосветное путешествие по Германии

"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии. | 24 фотографии

Бамберг

"Маленькая Венеция" в Бамберге

Германия - очень многообразная страна. Помимо типично немецких достопримечательностей - живописных средневековых замков на Рейне, уютных фахверковых городков и песчаных пляжей с плетеными корзинами - здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах.

Бамберг

Вид на "Венецию" в Бамберге с противоположного берега реки Регниц

Бамберг

Бамбергские гондолы рассчитаны на шесть человек. Часовая аренда всей лодки стоит 120 евро, но есть и получасовой маршрут - за 60 евро (2022 год)

"Венеция" в Бамберге

"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раддушская лесная мельница (Radduscher Buschmühle), Шпревальд

Раддушская лесная мельница в Шпревальде

Шпревальд

Весенний Шпревальд

Шпревальд

В теплое время года почту в Шпревальде доставляют по воде

"Венеция" в Бранденбурге

В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Эта "Малая" или "Зеленая Венеция" богата пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

Скала Длинная Анна (Lange Anna), Гельголанд

Скала "Длинная Анна" на острове Гельголанд

Морской причал на острове Гельголанд

Морской причал на острове Гельголанд

Длинномордые тюлени, Гельголанд

Длинномордые тюлени на берегу Гельголанда

"Ирландско-норвежский" Гельголанд

На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Люнебургская пустошь

Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, когда древние леса в результате деятельности человека стали вытесняться полями и лугами

Люнебургская пустошь

Овцы люнебургской породы

Люнебургская пустошь

До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии

"Провансальская" пустошь

Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером. Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Айбзе (Eibsee)

Озеро Айбзе и гора Цугшпитце

Айбзе Eibsee

Озеро расположено на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря

Айбзе (Eibsee)

Вид на озеро Айбзе с вершины горы Цугшптице

Лазурные дали

Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны. Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.

Саксонская Швейцария

Саксонская Швейцария

Развалины замка Найдек (Burgruine Neideck), Франконская Швейцария

Развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии

Мекленбургская Швейцария

Утренний туман в Мекленбургской Швейцарии

Немецкие "Швейцарии"

Альпийские ландшафты в Баварии также вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии. Однако раньше красивые горные ландшафты в своей стране немцы называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz).

Херренкимзе (Herrenchiemsee)

Фонтаны и статуи в парке дворца Херренкимзе

Deutschland BdT Schloss Herrenchiemsee

Дворец и парк Херренкимзе сверху

Херренкимзе (Herrenchiemsee)

Зеркальный зал во дворце Херренкимзе

Баварский "Версаль"

На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

Дрезден на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 год

"Площадь Нового рынка в Дрездене" на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 год

Дрезден

Туманный рассвет над Эльбой

Дрезден

Вечерняя панорама исторического центра Дрездена

Саксонская "Флореция"

"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

Контекст

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.  

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

Всемирное наследие: Бамберг

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

Письмецо на лодке. В Шпревальде снова развозят почту по каналам

Начало и окончание сезона доставки почты по каналам в Шпревальде - "Немецкой Венеции" - никогда не обходится без освещения в прессе.  

Саксонская Швейцария - cамая красивая в Германии

В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. 10 фотографий  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.  

Дрезден глазами великого Каналетто: так выглядела столица Саксонии в XVIII веке

Этот творивший при саксонском дворе итальянский живописец ассоциируется с Дрезденом, как ни один другой художник. По случаю 300-летия мастера в столице Саксонии развернута его крупнейшая ретроспективная выставка.  

Херренкимзе - баварский "Версаль"

Король Баварии Людвиг II был большим поклонником французского монарха Людовика XIV - того самого "короля-солнце", при котором весь двор переехал в Версаль.  

Цугшпитце - самая высокая гора Германии

От баварской столицы Мюнхена до Цугшптице по прямой - всего около 90 километров. 22 фотографии  

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

Проказа - страшное слово. Больные становились изгоями, лепрозории строили подальше от городов. Почти все они исчезли вместе с болезнью - их сравняли с землей.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

Немецкие острова

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.  

Неожиданные достопримечательности немецких парков

В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.  

Самые красивые озера в Германии

Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Всемирное наследие: Бамберг  

Достопримечательности Дрездена  

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене  

Сокровищница на Эльбе  

Шпреевальд - немецкая "Венеция"  

Также по теме

Figurengruppe, Neue Kammern, Schlosspark Sanssouci, Potsdam, Brandenburg, Deutschland, Europa

10 причин любить Бранденбург 04.07.2022

Туристические достопримечательности Бранденбурга: от дворца Сан-Суси в Потсдаме до приграничного Франкфурта-на-Одере. 11 фотографий

Die Wetterkiefer auf dem Lilienstein in der Sächsischen Schweiz zum Sonnenaufgang

Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал 26.06.2022

Двадцать очень красивых и необычных природных достопримечательностей в Германии. 21 фотография

Ausflügler fahren mit einem Tretboot über den in verschiedenen Blautönen schimmernden Eibsee an kleinen Inseln vorbei (Luftaufnahme mit einer Drohne).23.06.2020

Очень много разных Зе! Самые лазурные, красивые и популярные озера в Германии 02.07.2022

Немецкое слово "See" (в транскрипции - "Зе" или "Зее") означает "озеро", "море": Кимзе, Ванзе, Дюммер-Зе… Эти и другие популярные озера - в нашей подборке. 21 фотография