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Кронпринцесса Швеции выступила в бундестаге в День скорби

19 ноября 2023 г.

Выступления в бундестаге, приуроченные к Дню народной скорби, были посвящены, в том числе войнам в Украине и на Ближнем Востоке.

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Шведская кронпринцесса выступает в бундестаге по случаю Дня народной скорби
Шведская кронпринцесса выступает в бундестаге по случаю Дня народной скорби Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Кронпринцесса Швеции Виктория в воскресенье, 19 ноября, выступила с речью в немецком бундестаге на церемонии Дня народной скорби и памяти жертв обеих мировых войн и государственного насилия времен национал-социализма.

В своей речи Виктория напомнила о страданиях, вызванных войнами в Украине и на Ближнем Востоке. "Настало время, когда наши народы и правительства действуют вместе, чтобы помочь украинскому народу защититься от российской агрессии", - сказала принцесса, подчеркнув, "что наши усилия принесут плоды". Опыт Германии показывает, что можно преодолеть даже самое мрачное прошлое, заявила она.

"Наши страны объединены общностью ценностей, нашим пониманием свободы, демократии и прав человека, нашими европейскими и международными обязательствами, и сегодня мы еще ближе друг к другу, чем раньше", - указала кронпринцесса.

Напоминание о терроре ХАМАС

Говоря о нападении ХАМАС на Израиль, Виктория подчеркнула, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. Защита всех гражданских лиц в Израиле и секторе Газа должна быть гарантирована, а международное гуманитарное право должно соблюдаться всегда и при любых обстоятельствах, подчеркнула она.

Глава Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) в своей речи также подчеркнул, что все "ошеломлены террором, учиненным ХАМАС против граждан Израиля", а также возрождением антисемитизма "в нашем обществе и нашей стране". 

День народной скорби по жертвам войн и тирании был введен в ФРГ в 1952 году по инициативе Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. Он отмечается каждый год за две недели до первого адвента - начала предрождественского поста.

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