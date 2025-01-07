Кризис в Южной Корее: смогут ли арестовать президента Юна?7 января 2025 г.
Южная Корея переживает самый тяжелый политический кризис за многие десятилетия: президент Юн Сок Ёль, которому парламент объявил импичмент, укрывается в своей официальной резиденции, опираясь на свою охрану и сторонников, и открыто игнорирует выданный ордер на свой арест.
Во вторник, 7 января, суд в Сеуле продлил срок действия ордера по запросу Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO). Ранее, 3 января, 30 сотрудников управления попытались арестовать главу государства, но после многочасового противостояния со службой безопасности президента ушли ни с чем. А в воскреснье в центре Сеула прошли демонстрации противников и сторонников главы государства.
Адвокаты Юна настаивают на том, что ордер на его арест "незаконен и недействителен". Они обратились в суд, требуя аннулирования ордера, но в воскресенье суд отклонил это требование. О развитии политического кризиса в Южной Корее и будущем Юн Сок Ёля - DW.
Вручение Юну ордера на арест "практически невозможно"
CIO выразило "серьезные сожаления по поводу поведения подозреваемого", после того как сотрудники управления не смогли арестовать президента Юна в минувшую пятницу. "Мы решили, что арестовать его согласно ордеру будет практически невозможно из-за продолжающегося противостояния, и приостановили попытки из-за опасений по поводу безопасности персонала на месте, вызванных сопротивлением (со стороны службы безопасности президента. - Ред.)", - отмечается в заявлении CIO.
В ведомстве также заявили, что "примут решение о дальнейших шагах" после изучения ситуации. При этом мнения о политическом будущем президента, которого отстранили от власти, разделились: некоторые наблюдатели считают, что его возвращение немыслимо, другие отмечают, что у Юна по-прежнему есть солидная поддержка по всей стране, и тысячи людей готовы выйти за него на улицы Сеула.
"Я ожидаю, что CIO снова попытается арестовать Юна, согласно ордеру, хотя они могут просто пропустить эту процедуру и подать (новую. - Ред.) заявку на выдачу ордера на арест без проведения задержания, что даст им еще 20 дней на расследование", - пояснил в интервью DW Ли Сан Син, политолог и научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU). И добавил, что пока Юн Сок Ёль отказывается сотрудничать с властями, новые ордера на его арест не решат проблему: "Неизбежны очередные разборки с охраной Юна и невозможно предсказать, что далее произойдет".
Юн обещает бороться и превозносит "свободную демократию"
Между тем президент в послании к своим сторонникам на прошлой неделе пообещал "бороться до конца, чтобы защитить страну". Юн Сок Ёль был подвергнут процедуре импичмента за объявление военного положения 3 декабря, согласно которому в стране вводился бы запрет на акции протеста и политическую деятельность - как парламента, так и политических партий в целом, а правительство контролировало бы работу СМИ.
Президент тогда сообщил, что его цель - защитить Южную Корею "от угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил", он хочет "искоренить подлые просеверокорейские антигосударственные силы, которые расхищают свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок".
Однако, столкнувшись с широким возмущением общественности и противодействием со стороны оппозиционной Демократической партии "Тобуро", имеющей большинство в парламенте, Юн уже через четыре часа отменил военное положение. В вышеупомянутом послании своим сторонникам он заверил, что "свободная демократия обязательно восторжествует".
Оппозиция обвиняет Юна в "организации мятежа"
Со своей стороны, "Тобуро" выразила возмущение тем, что Юн объявил военное положение и проявил неповиновение, когда был выдан ордер на его арест, и это должно привести к соответствующим правовым последствиям. Высокопоставленные деятели "Тобуро" утверждают, что Юн пытался мобилизовать ультраправых, чтобы те выступили против его ареста.
"Юн Сок Ёль, организатор мятежа, подстрекает к мятежу, скрываясь в своей резиденции и отказываясь подчиниться законному исполнению решений госорганов, призывая людей сражаться вместе с ним", - цитирует агентство Yonhap заявление представителя Демпартии Чжин Сун Чжуна, сделанное накануне неудачной попытки арестовать Юна.
Пак Чжун Вон, профессор права в университете Данкук, полагает, что оппозиция недооценивает популярность президента, которого по прежнему поддерживают до 40% южнокорейцев. "Мы не знаем, как Конституционный суд решит вопрос о законности импичмента Юну, но многие ученые-юристы говорят, что эта процедура была использована ненадлежащим образом и что Юн, в конечном счете, не будет отправлен в отставку, - указал Пак в беседе с DW. - Очевидно, что у него по-прежнему много сторонников. Поэтому я бы сказал, что для CIO практически невозможно его арестовать".
Правлению Юна пришел конец?
Ли Сан Син из KINU придерживается другой точки зрения, считая, что Юн "просто оттягивает неизбежное", бросая вызов государству. "И я бы сказал, что для блага страны он должен уйти скорее раньше, чем позже, потому что неопределенность, которую испытывает вся нация, не идет ей на пользу, - уверен Ли. - Это вредит политической ситуации в стране, нашей экономике, благосостоянию людей и нашему международному положению".
Даже если Юн в итоге по решению Конституционного суда избежит отставки, "его политическая власть теперь закончена", и ему будет невозможно вернуться на пост президента. "Как нация, мы должны двигаться дальше, провести новые выборы, получить новое правительство и действующего президента. Я думаю, что сегодня все в Южной Корее чувствуют это", - подвел итог Ли Сан Син.