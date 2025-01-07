Кризис в Южной Корее: смогут ли арестовать президента Юна?

Охрана и сторонники отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля не дают его арестовать, несмотря на выданный ордер. Аналитики говорят, что Юн оттягивает неизбежное, бросая вызов государству.

Южная Корея переживает самый тяжелый политический кризис за многие десятилетия: президент Юн Сок Ёль, которому парламент объявил импичмент, укрывается в своей официальной резиденции, опираясь на свою охрану и сторонников, и открыто игнорирует выданный ордер на свой арест.

Во вторник, 7 января, суд в Сеуле продлил срок действия ордера по запросу Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO). Ранее, 3 января, 30 сотрудников управления попытались арестовать главу государства, но после многочасового противостояния со службой безопасности президента ушли ни с чем. А в воскреснье в центре Сеула прошли демонстрации противников и сторонников главы государства.

Участники демонстрации в Сеуле требуют ареста президента Юн Сок Ёля, 4 января 2025 года Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Адвокаты Юна настаивают на том, что ордер на его арест "незаконен и недействителен". Они обратились в суд, требуя аннулирования ордера, но в воскресенье суд отклонил это требование. О развитии политического кризиса в Южной Корее и будущем Юн Сок Ёля - DW.

Вручение Юну ордера на арест "практически невозможно"

CIO выразило "серьезные сожаления по поводу поведения подозреваемого", после того как сотрудники управления не смогли арестовать президента Юна в минувшую пятницу. "Мы решили, что арестовать его согласно ордеру будет практически невозможно из-за продолжающегося противостояния, и приостановили попытки из-за опасений по поводу безопасности персонала на месте, вызванных сопротивлением (со стороны службы безопасности президента. - Ред.)", - отмечается в заявлении CIO.

В ведомстве также заявили, что "примут решение о дальнейших шагах" после изучения ситуации. При этом мнения о политическом будущем президента, которого отстранили от власти, разделились: некоторые наблюдатели считают, что его возвращение немыслимо, другие отмечают, что у Юна по-прежнему есть солидная поддержка по всей стране, и тысячи людей готовы выйти за него на улицы Сеула.

Попытка введения президентом Юном военного положения в Южной Корее шокировала жителей страны Фото: Ahn Young-joon/AP/Picture Alliance

"Я ожидаю, что CIO снова попытается арестовать Юна, согласно ордеру, хотя они могут просто пропустить эту процедуру и подать (новую. - Ред.) заявку на выдачу ордера на арест без проведения задержания, что даст им еще 20 дней на расследование", - пояснил в интервью DW Ли Сан Син, политолог и научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU). И добавил, что пока Юн Сок Ёль отказывается сотрудничать с властями, новые ордера на его арест не решат проблему: "Неизбежны очередные разборки с охраной Юна и невозможно предсказать, что далее произойдет".

Юн обещает бороться и превозносит "свободную демократию"

Между тем президент в послании к своим сторонникам на прошлой неделе пообещал "бороться до конца, чтобы защитить страну". Юн Сок Ёль был подвергнут процедуре импичмента за объявление военного положения 3 декабря, согласно которому в стране вводился бы запрет на акции протеста и политическую деятельность - как парламента, так и политических партий в целом, а правительство контролировало бы работу СМИ.

Президент тогда сообщил, что его цель - защитить Южную Корею "от угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил", он хочет "искоренить подлые просеверокорейские антигосударственные силы, которые расхищают свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок".

Однако, столкнувшись с широким возмущением общественности и противодействием со стороны оппозиционной Демократической партии "Тобуро", имеющей большинство в парламенте, Юн уже через четыре часа отменил военное положение. В вышеупомянутом послании своим сторонникам он заверил, что "свободная демократия обязательно восторжествует".

Оппозиция обвиняет Юна в "организации мятежа"

Со своей стороны, "Тобуро" выразила возмущение тем, что Юн объявил военное положение и проявил неповиновение, когда был выдан ордер на его арест, и это должно привести к соответствующим правовым последствиям. Высокопоставленные деятели "Тобуро" утверждают, что Юн пытался мобилизовать ультраправых, чтобы те выступили против его ареста.

"Юн Сок Ёль, организатор мятежа, подстрекает к мятежу, скрываясь в своей резиденции и отказываясь подчиниться законному исполнению решений госорганов, призывая людей сражаться вместе с ним", - цитирует агентство Yonhap заявление представителя Демпартии Чжин Сун Чжуна, сделанное накануне неудачной попытки арестовать Юна.

Противники президента Юна требуют его немедленного ареста, 21 декабря 2024 года Фото: AP Photo/Ahn Young-joon/picture alliance

Пак Чжун Вон, профессор права в университете Данкук, полагает, что оппозиция недооценивает популярность президента, которого по прежнему поддерживают до 40% южнокорейцев. "Мы не знаем, как Конституционный суд решит вопрос о законности импичмента Юну, но многие ученые-юристы говорят, что эта процедура была использована ненадлежащим образом и что Юн, в конечном счете, не будет отправлен в отставку, - указал Пак в беседе с DW. - Очевидно, что у него по-прежнему много сторонников. Поэтому я бы сказал, что для CIO практически невозможно его арестовать".

Правлению Юна пришел конец?

Ли Сан Син из KINU придерживается другой точки зрения, считая, что Юн "просто оттягивает неизбежное", бросая вызов государству. "И я бы сказал, что для блага страны он должен уйти скорее раньше, чем позже, потому что неопределенность, которую испытывает вся нация, не идет ей на пользу, - уверен Ли. - Это вредит политической ситуации в стране, нашей экономике, благосостоянию людей и нашему международному положению".

Даже если Юн в итоге по решению Конституционного суда избежит отставки, "его политическая власть теперь закончена", и ему будет невозможно вернуться на пост президента. "Как нация, мы должны двигаться дальше, провести новые выборы, получить новое правительство и действующего президента. Я думаю, что сегодня все в Южной Корее чувствуют это", - подвел итог Ли Сан Син.