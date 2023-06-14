Кривой Рог вновь подвергся ракетному обстрелу

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 июня.

На 477-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 15 июня (время московское).

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Сильный пожар вспыхнул ночью в Донецке: несколько видео из Ленинского района города, на которых видны черный столб дыма и горящее двухэтажное здание , публикует местный Telegram-канал "Типичный Донецк". Подробностей не приводится.

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Норвегия и Дания согласовали передачу Украине новую партию артиллерийских выстрелов в количестве 9000 единиц, сообщило норвежское правительство , отметив, что Норвегия предоставит гильзы, а Дания - взрыватели и топливные заряды.

Кроме того, Норвегия передала Киеву из собственных запасов еще 7000 снарядов, которые уже отправлены в Украину. Дания, в свою очередь, намерена передать дополнительно еще 1500

комплектов артиллерийских выстрелов и 500 орудийных гильз.

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В Кривом Роге в результате ночного ракетного удара разрушены два промышленных предприятия, повреждены газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус, сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, по его данным, ранен 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят для Украины средства противовоздушной обороны на общую сумму 107,5 млн евро, сообщает пресс-служба министерства обороны в Вильнюсе. Вклад Литвы составит 6 млн евро. "Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупка средств противовоздушной обороны семью государствами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих", - подчеркнул глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас. Приобретение средств ПВО - первый из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины.

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За минувшие сутки в Донецкой и Запорожской областях в результате российских обстрелов погибли не менее двух человек. В селе Преображенка Ореховского района жертвой военных РФ стала 58-летняя женщина, написал в Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, в общей сложности оккупанты нанесли по 17 населенным пунктам области 80 ударов, в результате разрушены 23 гражданских здания. Еще один человек погиб в селе Переездное Бахмутского района, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Кроме того, по его данным, в области были ранены три человека.

Австралия запретила строить посольство РФ возле парламента

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Австралия запретила строительство нового российского посольства рядом с парламентом страны в Канберре, расценив его как угрозу для национальной безопасности. Соответствующий законопроект прошел обе палаты парламента в короткие сроки - в течение трех часов после того, как премьер Энтони Албаниз публично объявил о нем. "Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный объект не станет официальным дипломатическим представительством, - заявил глава правительства, выступая перед журналистами. - Правительство осуждает незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

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Программу "єВідновлення", в рамках которой власти Украины выплачивают компенсации за жилье, уничтоженное или поврежденное в результате боевых действий, расширят и на регионы, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер Ирина Верещук. Сейчас, по ее словам, областные администрации устанавливают зону подтоплений. "К примеру, в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов", - сообщила Верещук.

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"Губернатор" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что в селе Докучаево Красногвардейского района сдетонировал беспилотник, пострадавших нет, в нескольких домах выбиты стекла. Всего, по его утверждению, за ночь и утро над полуостровом были замечены девять беспилотников, шесть из которых сбиты силами ПВО, еще три заглушены средствами РЭБ.

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В ходе ночной атаки российские силы выпустили по Украине четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс, одну из которых удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ .

По данным командования, также были сбиты все 20 выпущенных по украинской территории ударных дронов "Shahed-136/131" и один БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

ISW: Россия перебросила военные вертолеты в Бердянск

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Россия, вероятно, разместила на аэродроме в оккупированном Бердянске Запорожской области вертолеты, защищающие от контрнаступления ВСУ на юге Украины, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (ISW). Изучив спутниковые снимки, аналитики пришли к выводу, что с 31 мая по 13 июня российские войска перебросили на аэродром в Бердянске 20 новых вертолетов, что соответствует началу контрнаступательной операции ВСУ на юге Украины. На аэродроме находятся в общей сложности 27 вертолетов российских войск, в том числе 5 винтокрылых машин Ка-52, 9 единиц Ми-8 или Ми-24 и 13 вертолетов Ка-29, отметили эксперты ISW.

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Ночью Одесса была атакована как минимум 13 беспилотниками Shahed, сообщил глава общественного совета при областной администрации Сергей Братчук . По его словам, все аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) c начала российского военного вторжения в Украину посетили более 1500 военнопленных с обеих сторон, сообщила директор Управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр. "Получение доступа ко всем военнопленным и интернированным гражданским лицам остается для нас приоритетом", - подчеркнула Бауэр.

Военные сообщили об атаке беспилотников на юг Украины

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Россия атаковала южные районы Украины беспилотными летательными аппаратами, передало оперативное командование "Юг", указав на угрозу ракетного удара. В то же время в Одессе работают системы противовоздушной обороны, сообщил председатель общественного совета при Одесской областной администрации Сергей Братчук.

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За истекшие сутки российские войска совершили 19 обстрелов Сумской области, всего зафиксировано 122 взрыва, говорится в Telegram-канале военной администрации региона. Уточняется, что обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская общины.

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Харьковская область попала под обстрел российских сил, сообщили в полиции региона. Стражи порядка призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Областные и городские власти пока не заявляли об обстрелах и их последствиях.

Европарламент: Разрушение плотины КГЭС - "военное преступление РФ"

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

Депутаты Европейского парламента осудили разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. В пресс-релизе на сайте законодательного органа ЕС техногенная катастрофа названа "недавним военным преступлением, совершенным Россией". Кроме того, парламентарии призвали ЕС продолжать поддержку Киева, ввести новые санкции в отношении РФ и использовать замороженные активы российских олигархов для восстановления Украины.

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Власти США рассчитывают, что украинские военнослужащие завершат обучение работе с танками M1 Abrams к концу лета, сообщила американская медиакомпания CBS со ссылкой на представителей министерства обороны Соединенных Штатов. По их словам, сейчас служащие ВСУ проходят обучение в Германии на специально оборудованных боевых машинах. Ожидается, что Украина получит 31 обещанный танк M1 Abrams осенью.

Президенты Украины и Польши обсудили военную помощь Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили, в частности, военную помощь Киеву, потребности украинских войск и перспективу членства Украины в НАТО, сообщил украинский лидер. Варшава "реалистично воспринимает потребность" во вступлении Украины в Североатлантический альянс, указал Зеленский. По его словам, оба президента согласовали дальнейшие шаги в контексте подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Хроника событий 14 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 июня 00.00 - 13.59 >>>

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