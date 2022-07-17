Критика войны в Украине: эволюция наказаний по версии властей РФ

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Власти в РФ жестко наказывают противников российского вторжения в Украину, открыто высказывающих свою позицию. Цена правды о действиях российских властей - в одной картинке.
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