Кремль запрещает публиковать неугодные результаты соцопросов

Результаты опросов, которые проводят социологические службы Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), не могут отражать реальное мнение граждан, сообщило в четверг, 7 июля, издание "Проект" со ссылкой на итоги собственного расследования. Согласно этим данным, соцслужбы проводят махинации с данными и задают респондентам вопросы, наводящие на "нужный" ответ, чтобы создать более приятную для властей России картину общественного мнения.

Издание приводит в пример рейтинги одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина. Официальные данные на сайтах ВЦИОМ и ФОМ показывают, что до начала войны России против Украины президенту доверяли около 60 процентов россиян, а после начала боевых действий его рейтинг увеличился до 78-80 процентов. Этот скачок может быть обусловлен не реальным изменением мнения, а манипуляцией с числами: собеседник издания, работавший в ФОМ, уверяет, что кремлевские чиновники потребовали от организации указывать результаты опросов без сравнения со старыми данными и без добавления их в графики рейтинга.

Такие ограничения позволяют избежать видимого падения рейтинга президента на графике, охватывающем сразу несколько лет. На самом деле, по подсчетам "Проекта" и социологической службы "Левада-центр", он сильно упал после пенсионной реформы 2018 года и на данный момент держится на уровне ниже, чем был у Путина в 2015 году.

Гражданам задают вопросы с "наводкой"

Другой способ, который позволяет центрам манипулировать результатами опроса, - их представители запутывают респондентов постановкой вопроса. К примеру, перед началом войны сотрудники центра спрашивали граждан не о том, признают ли они самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а о том, поддерживают ли они решение Путина признать их, а это вопрос уже не об отношении к самим квазигосударствам, а непосредственно об одобрении деятельности Путина, поясняет "Проект".

Кроме того, ВЦИОМ и ФОМ не указывают в результатах тех, кто отказался отвечать на конкретные вопросы (например, о признании "ДНР" и "ЛНР"), хотя доля таких россиян с начала войны только увеличивалась. По словам сотрудника ФОМ, граждане, несогласные с политикой властей, отказываются отвечать, так как боятся уголовного преследования. О похожей ситуации DW рассказывали социологи, которые проводят опросы в Беларуси.

Также центры полностью не публикуют результаты опросов на некоторые темы, хотя проводят их постоянно. Например, по данным "Проекта", ВЦИОМ почти при каждом звонке респондентам задает вопросы об отношении к Алексею Навальному, но ответы на них не публикует.

На ситуацию с тиражируемыми российскими СМИ результатами опросов влияет и то, что независимые социологические центры в России сталкиваются с преследованием властей. Например, данные опросов, проведенных "Левада-центром", подконтрольные российской власти СМИ не публикуют с 2020 года, хотя эти опросы показывают несколько иное отношение россиян к войне и намерениям Путина.

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