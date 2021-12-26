Кремль "забыл" позвать "Новую газету" на пресс-конференцию Путина

"Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 26 декабря.

Это была 16-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина. Обычно СМИ отправляли заявки на участие в ней, но в этом году Кремль сам приглашал журналистов. "Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором", - пояснил Песков.

Вопрос от "Новой газеты"

За день до конференции пресс-секретарь Путина заявлял, что журналистов издания не пригласили из-за жестких ограничений: раньше в мероприятии участвовали около тысячи репортеров, в этом году разрешили только пятьсот.

Вопрос главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в итоге задал корреспондент "Эха Москвы" Максим Курников. Он спросил, известны ли лично Путину имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. Не дав четкого ответа на поставленный вопрос, президент отметил, что "было сделано все, чтобы изобличить виновных", и что заказчиков будут искать. "Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно", - заявил Путин.

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