Кремль раскритиковал предложенный в НАТО "военный Шенген"

В Кремле назвали "нагнетанием напряженности" идею создать в Европе так называемый "военный Шенген" - зону свободного военного перемещения НАТО, аналогичную Шенгенской зоне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 24 ноября.

По словам Пескова, НАТО всегда считало Россию "так называемым условным противником". "Сейчас он (Альянс. - Ред.) считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал представитель Кремля. По его мнению, в Европе "не желают прислушиваться к озабоченностям" Кремля и "абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности".

Предложение о "военном Шенгене"

Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО, немецкий генерал Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) в беседе с Reuters предложил создать "военный Шенген", а именно зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Это необходимо, в том числе и для быстрой переброски войск и вооружений на восточный фланг НАТО в случае необходимости, пояснил он.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5", - сказал Зольфранк. По его словам, нынешняя бюрократия препятствует быстрой переброске войск по Европе.

"У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, - это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение - это битва логистики", - заявил в свою очередь Reuters глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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