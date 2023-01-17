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Мобилизованные на военном полигоне в Волгоградской области (фото из архива)Фото: Kirill Braga/SNA/IMAGO
КонфликтыУкраина

Кремль подтвердил, что мобилизация в России продолжается

Жан Рофе
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 января.

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На 328-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 17 января (время московское).

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Президент Польши Анджей Дуда (фото из архива)
Анджей Дуда (фото из архива)Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президент Польши Анджей Дуда призвал европейских союзников ускорить поставки вооружений Украине, включая боевые танки. "Мы надеемся, и мы пытаемся организовать более широкую поддержку для Украины. Поэтому мы надеемся, что у нас найдутся партнеры, которые передадут танки Украине. Мы надеемся на то, что производитель этих танков - Германия - тоже будет участвовать в поставках", - сказал Дуда в рамках круглого стола по вопросам европейской безопасности на полях Всемирного экономического форума, открывшегося в Давосе. "Есть только один месседж - оружие, оружие и еще раз оружие. Это самый важный элемент игры", - сказал глава польского государства на встрече, в которой участвовал и президент Литвы Гитанас Науседа. Науседа в свою очередь выразил твердую уверенность в том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) примет решение о поставке танков Leopard Украине.

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Действие указа Владимира Путина о "частичной мобилизации" в России продолжается. Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Документ опубликовало псковское отделение партии "Яблоко". В конце ноября, после того как российские власти объявили  об окончании призыва, Гайдук направил обращение Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. По его мнению, отсутствие официального документа "порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов". В ответе администрации президента говорится, что 28 октября 2022 года "завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе", при этом военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. "Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается", - отмечается в документе.

Хроника событий 17 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 января 14.00 - 23.59 >>>

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