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Кременчугский район обстрелян в годовщину удара по "Амстору"

1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.

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Ракета над Кременчугом, 27 июня 2022 г.
Ракета над Кременчугом, 27 июня 2022 г.Фото: CCTV/Instagram @zelenskiy_official/REUTERS

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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Посланник Папы Франциска по мирному урегулированию войны в Украине кардинал Маттео Дзуппи отправляется в Россию. Его цель - "поощрить жесты человечности", говорится в пресс-релизе, опубликованном канцелярией Святого престола. В Ватикане надеются, что визит поспособствует разрешению "трагической ситуации" и поможет найти "пути к справедливому миру". Дзуппи будет сопровождать сотрудник Государственного секретариата Ватикана.

Визит запланирован на 28-29 июня. С кем кардинал встретится в Москве, первоначально не сообщается. 6 и 7 июня Дзуппи посетил Украину. В Киеве он, среди прочих, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и вручил ему письмо от папы римского. По информации Киева, на встрече обсуждалась ситуация в стране и сотрудничество между Украиной и Ватиканом в реализации украинской формулы мира.

По этому случаю Владимир Зеленский подчеркнул, что договор о прекращении огня и замораживание конфликта не приведет к миру. Вместо этого он выступил за проведение глобального мирного саммита и призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию украинского мирного плана.

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Полтавская область подверглась ракетному удару, зафиксировано попадание по дачному кооперативу в Кременчугском районе, сообщил губернатор Дитрий Лунин. По его словам, это произошло в годовщину обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли 19 человек. Как и тогда, сегодняшний удар был нанесен ракетами Х-22, отметил губернатор, добавив, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Хроника событий 27 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

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