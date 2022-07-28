Кража из "самолета Судного дня": Жителя Таганрога приговорили к 4 годам

Таганрогский городской суд приговорил к четырем годам в колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 2,7 млн рублей (44 тыс. евро) Жору Хачунца по статье о краже оборудования из Ил-80, предназначенного для управления ВС РФ в случае вооруженного конфликта с применением ядерного оружия и известного как "самолет Судного дня". Вердикт вынесен в четверг, 28 июля.

По версии суда, Хачунц с соучастниками в рамках предварительного сговора проникли на охраняемую территорию аэродрома, через аварийную дверь поднялись на борт воздушного судна, демонтировали и похитили авиаоборудование, принадлежащее Минобороны РФ.

В декабре 2020 года источник в правоохранительных органах сообщил, что с борта Ил-80, который на тот момент находился на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, пропали, в частности, платы из радиостанционных блоков. Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения имущества.

Задержан за езду без прав

Жора Хачунц был задержан в конце декабря 2020 года, по словам его супруги - Елены Хачунц - за вождение без прав.

Как передавало издание "Медиазона" сразу после административного ареста за езду без водительского удостоверения Хачунца отправили в СИЗО по пункту "б" части 4 статьи 158 УК - "кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. Согласно первой редакции обвинения, сообщники Хачунца не назывались, речь шла о "других неустановленных лицах".

Вину не признал

Подсудимый свою вину не признает. Мужчина объясняет обвинения в свой адрес тем, что "надо кого-то посадить". Жена обвиняемого утверждает, что ее муж не имел отношения к ТАНТК имени Бериева. Адвокат Ольга Бояркина уже заявила, что защита будет "писать апелляцию". Приговор пока в силу не вступил.

Ил-80 - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. С 1987 года выпущено четыре таких лайнера. Они предназначены для эвакуации государственного руководства в случае опасности. Ситуацию с кражей оборудования в декабре 2020 года прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее "чрезвычайным происшествием" и сказал, что подобное не должно повториться. При этом Песков не смог уточнить, кто должен охранять данные самолеты, - Минобороны России или Федеральная служба охраны РФ.

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