Кража сокровищ в Дрездене: перед судом - новый подозреваемый

Дело о резонансной краже драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене получило продолжение. В столице немецкой федеральной земли Саксония в пятницу, 5 января, начался новый процесс. Перед судом предстал предполагаемый сообщник и родственник одного из осужденных по делу о похищении сокровищ. Подозреваемого из берлинского преступного клана Реммо обвиняют в пособничестве в краже с применением оружия, порче имущества и поджоге.

По версии обвинения, 24-летний мужчина был завербован одним из похитителей и управлял автомобилем, на котором воры скрылись с места преступления. Злоумышленник привез своих сообщников в Берлин и умышленно отвлек внимание полицейских, когда они остановили машину для проверки, отмечает следствие. Подозреваемому также были известны существенные детали кражи.

Двух похитителей пригласили свидетелями

Дело рассматривает коллегия по делам несовершеннолетних, поскольку на момент кражи подозреваемый с юридической точки зрения являлся несовершеннолетним. До середины июня ожидается 37 дней заседаний. На процесс приглашены около двух десятков свидетелей, в том числе, двое родственников молодого человека, осужденные весной 2023 года в рамках первого процесса. Впрочем, у них есть право отказаться давать показания, указывает представитель земельного суда Саксонии Андреас Ферон (Andreas Feron).

Одна из витрин сокровищницы (фото из архива) Фото: Bonss/momentphoto/IMAGO

Молодого человека задержали еще в мае 2022 года, во время первого процесса по делу о похищении предметов искусства. Один из обвиняемых на суде назвал его имя и сообщил, что в ночь кражи за рулем автомобиля находился именно этот человек. Однако задержание было обжаловано, после чего подозреваемого отпустили.

Пятерых воров из клана Реммо приговорили к лишению свободы

Первый процесс по делу о краже из сокровищницы завершился в мае 2023 года. На скамье подсудимых с января 2022 года находились шесть человек из берлинского преступного клана Реммо.

Часть похищенного удалось вернуть Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Суд в Дрездене приговорил пятерых фигурантов этого дела в возрасте от 26 до 29 лет к лишению свободы на сроки от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев. Они были признаны виновными в похищении экспонатов из дрезденской сокровищницы, поджоге с отягчающими обстоятельствами, вооруженном ограблении, порче имущества и нанесении телесных повреждений.

Шестой подсудимый был оправдан, поскольку суд признал наличие у него алиби. Однако он - как и еще один осужденный - отбывает тюремный срок за кражу 100-килограммовой золотой монеты из музея Боде в Берлине в 2017 году.

Сейчас дела четырех осужденных пересматриваются в кассационном порядке. Трое из них в рамках сделки со следствием освобождены на определенных условиях и попадут в тюрьму после окончательного вступления их приговоров в силу.

Одна из крупнейших коллекций драгоценностей Европы

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене относится к самым богатым коллекциям драгоценностей в Европе. Громкая кража произошла в конце ноября 2019 года. Преступники устроили поджог трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем сняли предварительно перепиленную железную решетку на окне и проникли в помещение. Тогда были похищены три набора украшений с бриллиантами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Стоимость утраченных вещей, датируемых началом XVIII века, оценивалась в один миллиард евро.

Нагрудная звезда польского ордена Белого Орла XVIII века Фото: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/dpa/picture alliance

Немецким правоохранительным органам в декабре 2022 года удалось вернуть значительную часть предметов, в том числе целые ювелирные изделия, такие как украшение для шляпы, а также нагрудную звезду польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора. Этому предшествовали предварительные переговоры между адвокатами подсудимых и прокуратурой при участии суда.

К сожалению, большинство вещей утратили свой прежний вид: на них появились царапины, у некоторых экземпляров отсутствовали камни в инкрустации или даже отдельные части. Кроме того, пропавшими до сих пор числятся два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым "Саксонским белым" , бриллиантом весом 50 карат, а также брошь в виде банта , украшенная 662 бриллиантами и принадлежавшая королеве Амалии Августе Баварской (Amalie Auguste von Bayern).

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