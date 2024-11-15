Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов

Губернатор Краснодарского края сообщил о перехвате "нескольких десятков" беспилотников в двух районах. По данным СМИ, целью атаки был военный аэродром в Крымске.

Два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на пятницу, 15 ноября, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", - написал он в Telegram.

В Крымске, по словам Кондратьева, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений, повреждена крыша одного дома и автомобиль. В станице Полтавской Красноармейского района обломки дрона повредили крышу дома, в другом доме выбило окна. Пострадавших нет, добавил губернатор.

Целью атаки мог быть военный аэродром

Жители Крымска сообщили Telegram-каналу Astra, что ночью слышали многочисленные взрывы. По неподтвержденной информации, которую приводит издание, беспилотники пытались атаковать военный аэродром "Крымск". Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что "атака беспилотников на военный аэродром" продолжалась около двух часов.

О том, что целью атаки был аэродром в Крымске, также сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате 51 дрона

Министерство обороны РФ заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник: из них 36 - в Краснодарском крае, 10 - над акваторией Азовского моря, три - в аннексированном Крыму, два - в Белгородской области.

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаку дронов на Краснодарский край не комментировали.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 15 ноября выпустили по территории Украины две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 29 БПЛА типа Shahed. "Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях", - говорится в Telegram-канале Воздушных сил.

Удар РФ по Одессе: есть погибшая и раненые

В результате массированной российской атаки беспилотниками, начатой вечером 14 ноября, в Одессе погибла 35-летняя женщина, еще 10 человек пострадали, сообщил мэр города Геннадий Труханов. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, среди пострадавших - девятилетний ребенок.

Кипер рассказал, что в результате атаки разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, повреждены многоэтажные дома, около трех десятков легковых автомобилей, возник пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля. Кроме того, поврежден магистральный трубопровод центрального отопления.