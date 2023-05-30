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Власти: Афипский НПЗ в Краснодарском крае атакован БПЛА

Олег Соколенко
54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

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Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Афипский нефтеперерабатывающий завод (фото из архива)Фото: Vitaly Timkiv/TASS/dpa/picture alliance

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

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В Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он назвал предварительной причиной атаку беспилотного летательного аппарата. Загорелась одна из установок по перегонке мазута, на месте работают экстренные службы, никто не пострадал, описал ситуацию глава региона. Менее чем через полчаса Кондратьев сообщил, что пожар потушен.

Губернатор Белгородской области: Шебекино - под обстрелом

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Город Шебекино на юге Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", - написал он в Telegram-канале, пообещав предоставить подробности позднее.

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За минувшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 55 взрывов и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Середино-Будской общине в результате артиллерийского обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач, а при минометном обстреле повреждены 3 дома и 6 гаражей.

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Многоэтажный жилой дом в Москве после удара беспилотного летательного аппарата
Жилой дом в Москве после удара дронаФото: Maxim Shemetov/REUTERS

США собирают данные об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву с целью прояснить инцидент, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. "Я не собираюсь обсуждать гипотетические вопросы. Мы не поддерживаем использование американского оборудования для атак на территории России", - отметила она. Вашингтон ясно дал это понять не только в публичных заявлениях, но и в частном порядке, в контактах с украинской стороной, указали в Белом доме. Жан-Пьер не пояснила, обсуждала ли администрация президента Соединенных Штатов с украинскими официальными лицами инциденты в столице РФ.

Зеленский предложил британцам производить оружие в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Она выпускает "то оружие, которое нам необходимо сейчас и которое будет необходимо нам и дальше для обеспечения безопасности нашего государства и всего региона", отметил украинский лидер в видеообращении к согражданам.

"Работаем над созданием в Украине базы для производства и ремонта. Речь идет о широком спектре оружия: от танков до артиллерии", - добавил глава государства. Тем самым будет обеспечен "новый фундамент прочности" не только Украины, но и Европы, указал Зеленский.

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Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении двух человек, причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины. В санкционный список попали глава молдавской Партии регионов Александр Калинин и председатель фонда IFAVIS Григорий Карамалак, которые являются гражданами Молдовы и России.

Глава МАГАТЭ Гросси представил принципы безопасности для ЗАЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил свод принципов для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), захваченной российскими войсками. Прежде всего, недопустимы любые атаки с территории объекта или на него, в особенности на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру и персонал, заявил Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, крупнейшую в Европе ﻿﻿ЗАЭС нельзя использовать в качестве склада или базы для тяжелого вооружения или личного состава, с помощью которых можно провести нападение с территории станции, добавил гендиректор МАГАТЭ. Электроснабжение ЗАЭС за пределами площадки не должно подвергаться риску, а все конструкции, системы и элементы, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации станции, должны быть защищены от посягательств или актов саботажа, добавил Гросси.

Хроника событий 30  мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

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