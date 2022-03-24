Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли

Чем хуже будут идти дела у Владимира Путина в экономике и на фронтах Украины, тем важнее для него будет полная изоляции Алексея Навального, считает Федор Крашенинников.