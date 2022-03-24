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Авторская колонка Федора Крашенинникова.
Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.
Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.