Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Федор Крашенинников

Авторская колонка Федора Крашенинникова.

Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Комментарий: Первый месяц войны открыл миру глаза на путинскую Россию

Комментарий: Первый месяц войны открыл миру глаза на путинскую Россию 24.03.2022

Развязанная путинским режимом война с Украиной за один месяц изменила мир и дала ответы на многие вопросы, считает Федор Крашенинников.

Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли

Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли 16.03.2022

Чем хуже будут идти дела у Владимира Путина в экономике и на фронтах Украины, тем важнее для него будет полная изоляции Алексея Навального, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Безжалостность и агрессивность как программа Кремля

Комментарий: Безжалостность и агрессивность как программа Кремля 17.02.2022

Приговор Юрию Жданову на фоне суда над Алексеем Навальным и напряженности вокруг Украины подтверждает готовность Кремля следовать жестким курсом, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ

Комментарий: Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ 02.02.2022

Запрещать критические публикации в интернете столь же бесполезно, как гоняться за ветром в поле, но именно этим и пытаются заниматься российские власти, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Новая атака на оппозицию - сигнал Кремля россиянам и Западу

Комментарий: Новая атака на оппозицию - сигнал Кремля россиянам и Западу 26.01.2022

Повышая ставки в противостоянии с Западом, Путин сильнее обычного опасается любой активности своих критиков и потому усиливает давление на них, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Путин повышает ставки, потому что время работает против него

Комментарий: Путин повышает ставки, потому что время работает против него 22.12.2021

Время работает против Путина, именно поэтому он настаивает на скорейшем принятии своих внешнеполитических требований о новом разделе Европы на сферы влияния, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Случай Чанышевой - трагедия России на примере одной судьбы

Комментарий: Случай Чанышевой - трагедия России на примере одной судьбы 11.11.2021

Владимир Путин создал политическую систему, при которой молодые, образованные и принципиальные обречены попадать не во власть, а в тюрьму, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: В тюрьмах России пытают, а силовики ищут разоблачителей

Комментарий: В тюрьмах России пытают, а силовики ищут разоблачителей 27.10.2021

Пытки в российских тюрьмах не прекращаются, потому что они - важная часть системы запугивания граждан, и отказываться от них силовики не собираются, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Политическое будущее - неудобная тема для Владимира Путина

Комментарий: Политическое будущее - неудобная тема для Владимира Путина 15.10.2021

Отказываясь говорить о своем политическом будущем и о возможных преемниках, Владимир Путин фактически признает хрупкость всей созданной им системы, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Пытки как один из инструментов политики российских властей

Комментарий: Пытки как один из инструментов политики российских властей 07.10.2021

Систематическое применение пыток к заключенным российских тюрем дискредитируют не только ФСИН, но и всю систему государственной власти в России, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Любой критик Кремля в РФ - теперь потенциальный преступник

Комментарий: Любой критик Кремля в РФ - теперь потенциальный преступник 29.09.2021

Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Подкуп избирателей - последний шанс Единой России и Путина

Комментарий: Подкуп избирателей - последний шанс "Единой России" и Путина 23.08.2021

Обещания новых денежных выплат перед выборами - свидетельство морального банкротства Путина. Кроме подкупа и угроз ему нечего предложить избирателям, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Год Навального - год, изменивший Россию

Комментарий: Год Навального - год, изменивший Россию 20.08.2021

Неудачная попытка отравления Алексея Навального радикально изменила не только его жизнь, но и всю российскую политику на годы вперед, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального

Комментарий: Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального 26.07.2021

Массовая блокировка сайтов команды Навального демонстрирует приверженность российских властей силовому давлению на любых своих оппонентов, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: ФСБ начинает новое наступление на независимую журналистику

Комментарий: ФСБ начинает новое наступление на независимую журналистику 21.07.2021

На публикацию антикоррупционных расследований российские власти отвечают угрозами новых репрессий и табуированием наиболее неудобных для себя тем, считает Федор Крашенинников.
Комментарий: Цензура в Сети - предвыборная помощь кандидатам Единой России

Комментарий: Цензура в Сети - предвыборная помощь кандидатам "Единой России" 06.07.2021

Новый закон позволяет прокуратуре без суда блокировать в интернете любую информацию, которую власти посчитают невыгодной для полезных Кремлю кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва, считает Федор Крашенинников.
Показать еще