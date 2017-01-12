Ковид-катастрофа в Германии: почему ФРГ накрыла четвертая волна. Европа в фокусе

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Руководитель американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель считает, что нынешние вакцины от COVID-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с вариантом коронавируса "омикрон".
Пытаясь побороть четвертую волну коронавируса, федеральные и земельные власти Германии договорились об ограничениях, касающихся преимущественно тех, кто не был привит и не переболел ковидом.
По данным Süddeutsche Zeitung, создающийся в Германии кризисный штаб по борьбе с пандемией коронавируса возглавит генерал-майор Карстен Бройер.
С начала пандемии от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в Германии скончались 99 062 человека. В мире зафиксировано более 5,4 млн летальных исходов.
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