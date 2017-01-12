 Ковид-катастрофа в Германии: почему ФРГ накрыла четвертая волна. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.12.2021

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Ковид-катастрофа в Германии: почему ФРГ накрыла четвертая волна. Европа в фокусе

Также в программе: 30 лет распада СССР – как и чем живет Грузия, где находится одна из самых маленьких школ Европы.

Смотреть видео 26:09

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