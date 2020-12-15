Корпоратив во время короны: вечеринка на 300 сотрудников в Гамбурге (фото)

Повсюду - локдаун, но в Миниатюрной стране чудес в Гамбурге все же организовали рождественскую вечеринку для трехсот сотрудников - с дискотекой, буфетом и без масок.
Гамбург • Берем большой 3D-сканер, оцифровываем всех своих сотрудников, распечатываем фигурки на 3D-принтере в масштабе 1:87 и устраиваем для всех самую маленькую рождественскую вечеринку в мире.
Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в Гамбурге в Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland), где во время коронавирусной пандемии и локдауна состоялся этот необычный праздник - не только состоялся, но останется частью постоянной экспозиции в квартале Шпайхерштадт. В обычные времена эту городскую достопримечательность ежегодно посещает более 1,4 миллиона туристов со всего мира. Необходимая техника была под рукой, так как используется здесь в производственных целях.
Помимо разных достопримечательностей Гамбурга в экспозиции можно увидеть, например, миниатюрные Италию, Большой Каньон, Лас-Вегас, Скандинавию и вымышленный Кнуффингенский аэропорт. Они - в нашей фотогалерее в конце страницы
На самом деле - корпоратив был гибридный и децентрализованный. Каждый сотрудник заранее получил домой набор для вечеринки, состоявший из напитков, дискотечных светильников, плейлиста и ваучера для организации домашнего буфета. Плюс копию своей фигурки.
Во время праздника, состоявшегося на этой неделе, всем сотрудникам также разослали видеофайл - фильм о том, как "они" развлекаются: танцуют, накладывают еду в тарелки, беседуют под елочкой, попивают коктейли и даже приводят себя в чувства в туалете, если немного переусердствовали с алкоголем. То есть все вполне реалистично, зажигали по полной!
В ролике вполне реальный (не из принтера) исполнительный директор Миниатюрной страны чудес Фредерик Браун (Frederik Braun) обращается к сотрудникам с теплыми словами благодарности за отличную работу в эти нелегкие времена.
Фредерик Браун также попросил всех, кто увидит это видео, подумать о людях, которые обычно участвуют в организации праздников и вечеринок, и сейчас из-за коронавирусного кризиса оставшихся без работы. Он призвал осмотреться вокруг и оказать им посильную помощь - последовать примеру Миниатюрной страны чудес, перечислившей своим таким партнерам некоторые суммы в качестве поддержки.
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