Корпоратив во время короны: вечеринка на 300 сотрудников в Гамбурге (фото)

Гамбург • Берем большой 3D-сканер, оцифровываем всех своих сотрудников, распечатываем фигурки на 3D-принтере в масштабе 1:87 и устраиваем для всех самую маленькую рождественскую вечеринку в мире.

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в Гамбурге в Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland), где во время коронавирусной пандемии и локдауна состоялся этот необычный праздник - не только состоялся, но останется частью постоянной экспозиции в квартале Шпайхерштадт. В обычные времена эту городскую достопримечательность ежегодно посещает более 1,4 миллиона туристов со всего мира. Необходимая техника была под рукой, так как используется здесь в производственных целях.

Децентрализованный корпоратив во время локдауна

Дискотека в формате 1:87

Мини-корпоратив состоялся в Гамбургом порту - одном из постоянных разделов экспозиции

Помимо разных достопримечательностей Гамбурга в экспозиции можно увидеть, например, миниатюрные Италию, Большой Каньон, Лас-Вегас, Скандинавию и вымышленный Кнуффингенский аэропорт. Они - в нашей фотогалерее в конце страницы

Создатели Миниатюрной страны чудес в Гамбурге - братья Геррит и Фредерик Брауны

На самом деле - корпоратив был гибридный и децентрализованный. Каждый сотрудник заранее получил домой набор для вечеринки, состоявший из напитков, дискотечных светильников, плейлиста и ваучера для организации домашнего буфета. Плюс копию своей фигурки.

Самая миниатюрная рождественская вечеринка в мире

Во время праздника, состоявшегося на этой неделе, всем сотрудникам также разослали видеофайл - фильм о том, как "они" развлекаются: танцуют, накладывают еду в тарелки, беседуют под елочкой, попивают коктейли и даже приводят себя в чувства в туалете, если немного переусердствовали с алкоголем. То есть все вполне реалистично, зажигали по полной!

В ролике вполне реальный (не из принтера) исполнительный директор Миниатюрной страны чудес Фредерик Браун (Frederik Braun) обращается к сотрудникам с теплыми словами благодарности за отличную работу в эти нелегкие времена.

Фредерик Браун также попросил всех, кто увидит это видео, подумать о людях, которые обычно участвуют в организации праздников и вечеринок, и сейчас из-за коронавирусного кризиса оставшихся без работы. Он призвал осмотреться вокруг и оказать им посильную помощь - последовать примеру Миниатюрной страны чудес, перечислившей своим таким партнерам некоторые суммы в качестве поддержки.

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