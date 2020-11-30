 Коронавирус: заразился личный адвокат Трампа | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 06.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: заразился личный адвокат Трампа

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 67,3 млн человек во всем мире, свыше 1,54 млн скончались. Выздоровели более 46,5 млн пациентов. DW следит за событиями 7 декабря.

Рудольфа Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка

Рудольф Джулиани

Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,3 млн жителей планеты. Свыше 1,54 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 46,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 7 декабря (время московское).

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Земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии стала последним регионом ФРГ, признанным зоной риска. За истекшие 7 дней на 100 000 жителей пришлось 51,6 заражения, сообщили региональные власти 6 декабря. Еще днем ранее этот показатель составлял 48,9. Новая инфекция в этой земле обнаружена у 15 771 человека, более 260 больных скончались, около 12 500 выздоровели. В Германии населенный пункт входит в зону риска, если новые заражения превышают 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 76 пациентов с SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. По его данным, всего в российской столице инфекция подтверждена у 647 562 человек, 9425 умерли, 490 844 выздоровели.

Бавария ужесточает карантин

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Власти германской федеральной земли Бавария хотят с 9 декабря ужесточить антиэпидемиологические меры. В числе предполагаемых нововведений - запрет покидать свои дома без убедительных причин, введение комендантских часов в ночное время в населенных пунктах - очагах заражений. А послабления, предусмотренные на католическое Рождество, не коснутся новогодней ночи. "К сожалению, ситуация серьезная. Мы должны делать больше", - заявил глава земельного правительства Маркус Зёдер (Markus Söder). Вирус в Баварии выявлен почти у 230 000 человек, около 4300 скончались, почти 168 000 выздоровели.

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Возбудитель COVID-19 обнаружен у Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка. Действующий глава Белого дома пожелал своему 76-летнему соратнику по Республиканской партии как можно скорее поправиться, назвав Джулиани "величайшим мэром в истории Нью-Йорка", а сам вирус "китайским".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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