Коронавирус: ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109,6 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 84,2 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 16 февраля (время московское).

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Новый вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также еще в 9 странах, в частности, в Дании, США и Австралии, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Ученые не исключают, что этот вариант может оказаться более устойчивым к антителам.

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В Израиле с 21 февраля плани руется открыть отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны для людей с "зелеными паспортами", которые можно получить после вакцинации или выздоровления от коронавируса. У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на кабинет по борьбе с коронавирусом. В то же время, в открывающихся также торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках "зеленые паспорта" не будут обязательны.

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Российская вакцина "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность против южноафриканского, британского и бразильского варианта коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. "ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с марта ее начнут использовать в ходе массовой вакцинации россиян.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Данные ВОЗ показали, что эта вакцина соответствует необходимым критериям безопасности, а ее эффективность перевешивает риски, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

Хроника пандемии 15 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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