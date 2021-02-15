 Коронавирус: ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2021

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Мир

Коронавирус: ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 84 млн пациентов. DW следит за событиями 16 февраля.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109,6 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 84,2 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 16 февраля (время московское).

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Новый вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также  еще в 9 странах, в частности, в Дании, США и Австралии, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Ученые не исключают, что этот вариант может оказаться более устойчивым к антителам.

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В Израиле с 21 февраля плани руется открыть отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны для людей с "зелеными паспортами", которые можно получить после вакцинации или выздоровления от коронавируса. У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на кабинет по борьбе с коронавирусом. В то же время, в открывающихся также торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках "зеленые паспорта" не будут обязательны.

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Российская вакцина "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность против южноафриканского, британского и бразильского варианта коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. "ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с марта ее начнут использовать в ходе массовой вакцинации россиян.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Данные ВОЗ показали, что эта вакцина соответствует необходимым критериям безопасности, а ее эффективность перевешивает риски, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

Хроника пандемии 15 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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