Коронавирус: военные НАТО в Латвии заразились SARS-CoV-2

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и разворачивают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 86 млн жителей планеты. Свыше 1,87 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 61 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 6 января (время московское).

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В Чили в конгресс внесен законопроект, который сделает вакцинацию против коронавируса обязательной, поскольку правительство страны намерено привить большую часть населения за полгода. Обязательными в Чили являются прививки от оспы, коклюша и других болезней. Чилийцы первыми Южной Америке развернули программу вакцинации от COVID-19.

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У солдат НАТО в Латвии обнаружен коронавирус, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Каспар Галкин. "Установлены контактные лица заболевших солдат, инфицированные и контактные лица изолированы от других, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса", - пояснил он. О числе и гражданстве инфицированных не сообщается. Ранее канадская медиакомпания CBC сообщила, что коронавирусом в Латвии заразились канадские военные.

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Правительство Израиля решило ужесточить карантин в связи с продолжающимся ростом числа случаев заражения коронавирусом. Как сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, меры должны вступить в силу в полночь 7 января и продлиться две недели. Детали пока согласовываются. По сообщениям СМИ, ужесточение включает закрытие школ и детских садов. Новые меры должен утвердить парламент.

Хроника пандемии 5 января >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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