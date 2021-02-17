Коронавирус: вакцина BioNTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 февраля (время московское).

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Институт судебной медицины Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провел исследование на основании результатов аутопсии 735 тел пациентов с COVID-19. Согласно результатам, только у 1% пациентов не было сопутствующих или перенесенных заболеваний. При этом большинство пациентов страдали от таких болезней, как гипертония, хроническая почечная недостаточность или хроническая обструктивная болезнь легких. В то же время исследователи пришли к выводу, что в большинстве случаев (618) причиной смерти послужил именно коронавирус. 75% умерших были старше 76 лет.

Служащим Ватикана грозит увольнение за отказ от прививки

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Папа римский Франциск уже получил прививку от коронавируса

Около 5000 служащим Ватикана грозит увольнение в случае отказа от прививки от COVID-19, сообщает информагентство AFP со ссылкой на декрет правительства государства. Согласно нему, того, кто не подтвердит, что не может быть привит по медицинским показаниям, ждут "более или менее тяжелые последствия плоть до прекращения трудового договора". Декрет распространяется также на будущих сотрудников. В Ватикане штраф за несоблюдение "масочного режима" или дистанции составляет 25-50 евро, за нарушение карантина - до 1500 евро.

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В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки. Глава Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) страны Марис Балодис в эфире телеканала TV3 рассказал, что в ведомство поступила информация о собаке, у которой обнаружили антитела к коронавирусу. Это дает основания полагать, что собака переболела COVID-19, пояснил Балодис. По данным портала Skaties.lv, речь идет о хозяевах собаки, которые решили проверить своего питомца после того, как узнали, что сами заражены коронавирусом.

Ранее в Латвии был зафиксирован случай заболевания COVID-19 у кота, еще у нескольких кошек были обнаружены антитела.

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Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры. В частности, после школьных каникул, 7 марта, школьники начиная с 5 класса перейдут на удаленное обучение. Не менее, чем на две недели, отменяются занятия в детских, подростковых и взрослых кружках, на семинарах, в молодежной работе, а также групповые занятия спортом. Мероприятия и богослужения в закрытых помещениях разрешены при заполняемости до 50% и при участии не более 200 человек, под открытым небом - максимум 250 человек. Заведения общепита с 22 февраля смогут работать только заполняемостью в 50%.

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Спецкомиссия Минздрава Армении одобрила использование в стране вакцин от COVID-19 "Спутник V", AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу армянского Минздрава Анаит Аванесян. Она пояснила, что в связи с применением препарата BioNTech/Pfizer "есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить".

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В Лондоне

В Великобритании, где с начала января действует "жесткий" локдаун, прирост заболеваемости COVID-19 за это время сократился примерно на две трети. Это следует из исследования Имперского колледжа Лондона (London Imperial College), в рамках которого были протестированы десятки тысяч произвольно отобранных добровольцев. Так, в начале января доля положительных результатов составляла 1,5%, а к середине февраля она снизилась до 0,5%. А в Лондоне, согласно исследованию, доля инфицированных снизилась на 80%.

Вакцина BioNTech/Pfizer не очень эффективна от мутации вируса из ЮАР

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Вакцина от COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech в партнерстве с американским концерном Pfizer, недостаточно эффективно защищает от варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в специализированном издании New England Journal of Medicine. По его данным, эффективность вакцины BioNTech/Pfizer в случае мутации из ЮАР примерно на две трети ниже, чем от самого коронавируса. При этом исследователи отмечают, что препарат тем не менее способен нейтрализовать "южноафриканский вариант".

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В России и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начинаются клинические испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт", сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В них примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из каждой из обеих стран Мэр пояснил, что в основе препарата - "те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V", но разница состоит в том, что для получения достаточной защиты от COVID-19 достаточно одной дозы "Спутника Лайт".

Собянин также сообщил, что прививку от коронавируса получили уже 600 000 жителей Москвы.

В России - более 13,4 тысячи новых случаев COVID-19

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В России за сутки зафиксировано 13 447 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, их общее число с начала пандемии достигло 4 125 598. Количество смертей в результате заражения выросло на 480 до 81 926.

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Три фазы клинических исследований "Спутник V" на детях будут проведены в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет", - сообщил мэр. Он уточнил, что по результатам исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

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В Германии за прошедшие 24 часа отмечено 10 207 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от последствий инфекции скончались еще 534 пациента, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделю назад, 12 февраля, в стране было зарегистрировано 10 237 новых случаев инфицирования и 666 летальных исходов. Всего в ФРГ выявлено 2 360 606 инфицированных и 66 698 летальных исходов.

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В США, по данным местных органов здравоохранения, за истекшие сутки зафиксировано 71 500 новых случаев заражения коронавирусом и 2340 летальных исходов COVID-19. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах выявлено около 27,9 млн зараженных вирусом SARS-CoV-2 и почти 490 800 смертельных случаев.

Либералы за скорейшую вакцинацию президента и канцлера ФРГ

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Оппозиционная Свободная демократическая партия (СвДП) выступает за скорейшую публичную вакцинацию от COVID-19 федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Эта мера позволит повысить степень доверия населения страны к антикоронавирусным вакцинам, заявил в интервью газете Bild зампредседателя фракции СвДП в бундестаге Михаэль Тройер (Michael Theurer). Публичная вакцинация президента и канцлера стала бы "позитивным сигналом" и "мерой по укреплению доверия", полагает политик.

В настоящее время в Германии идет оживленная дискуссия о якобы меньшей эффективности и безопасности британско-шведской вакцины от COVID-19 AstraZeneca по сравнению с двумя другими аналогичными препаратами, получившими сертификацию в Евросоюзе, - Biontech/Pfizer и Moderna .

++07.30++

Тысячи военнослужащих в США отказываются от вакцинации или откладывают прививку в связи с негативными слухами, распространяемыми в интернете. Как сообщает агентство AP, в ряде подразделений лишь треть солдат согласна вакцинироваться. В среднем привиться готовы около двух третей военнослужащих. Отказы от прививок в армии вызывают тревогу в связи с тем, что военные часто несут службу и проживают в тесном контакте в условиях, когда социальное дистанцирование и ношение масок затруднены.

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Комплект для проведения экспресс-теста

Введение бесплатных экспресс-тестов на коронавирус для домашнего использования, запланированное правительством Германии по мнению немецких врачей, не принесет желаемого результата. "Не имеет смысла бороться с пандемией, просто предлагая бесплатные тесты", - заявила в интервью группе изданий Funke председатель Федерального объединения врачей Уте Тайхерт (Ute Teichert). По ее мнению, сначала необходимо проработать все вопросы, связанные с таким тестированием: как вести себя в случае положительного результата, к кому обращаться, где зарегистрироваться, можно ли ходить в школу детям родителей, получившим положительный результат такого анализа.

++05.30++

В Германии снижается число положительных результатов анализов на коронавирус. По данным Института имени Роберта Коха, их доля составляет 6,46 процента от числа всех тестов. Неделей ранее этот показатель составлял 7,5 процента, а в последнюю неделю 2020 года - более 15 процентов.

++04.30++

В Венесуэле в четверг начинается кампания по вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививки получат медики и госслужащие, в частности депутаты, офицеры полиции, военнослужащие и чиновники. Остальное население получит доступ к прививкам с апреля. Ранее, в субботу, в Каракас было доставлено 100 тысяч доз российской вакцины.

В 30-миллионной Венесуэле официально зарегистрированы 133 927 случаев заражения коронавирусом и 1292 летальных исхода, однако правозащитники обвиняют правительство в сокрытии истинных масштабов эпидемии.

Финские ученые обнаружили новый вариант коронавируса

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В Финляндии обнаружен новый вариант коронавируса - Fin-796H. Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV-2.

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.

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Контейнеры с китайской вакциной CoronaVac на военной базе в Сан-Паулу

По словам представителей научно-исследовательского центра бразильской фармкомпании Butantan, сотрудничающей с китайской Sinovac Biotech, вакцина CoronaVac производства КНР эффективно действует против новых вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Степень ее эффективности бразильские ученые пока не обнародовали. Китайская вакцина в настоящее время также проходит испытания на эффективность против бразильского варианта коронавируса.

Испания вводит карантин для приезжающих из Бразилии и Южной Африки

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Из-за быстрого распространения новых вариантов коронавируса власти Испании вводят карантин для прибывающих в страну из Бразилии и Южной Африки. С понедельника, 22 февраля, въезжающие из этих стран обязаны будут в течение 10 дней оставаться дома и ограничивать контакты. В случае наличия документа об отрицательном результате теста на коронавирус карантин могут сократить до семи дней. Ранее правительство Испании сократило число авиарейсов в страны Южной Африки и Бразилию.

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В больнице в Любаре Житомирской области

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о вероятной необходимости второй кампании вакцинации от коронавируса через 6-9 месяцев после старта первой. "Мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку," - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". По словам Степанова, вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Минздрав рассчитывает, что первые 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca поступят в Украину до 21 февраля, а еще 117 тыс. доз препарата от BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX - в конце февраля.

Хроника пандемии 17 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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