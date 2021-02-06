 Коронавирус: вакцина AstraZeneca менее эффективна против мутации из ЮАР | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 06.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: вакцина AstraZeneca менее эффективна против мутации из ЮАР

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 106 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели около 78 млн пациентов. DW следит за событиями 7 февраля.

Ампулы с вакциной от COVID-19 с этикеткой AstraZeneca

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19, страны ведут вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели около 78 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 7 февраля (время московское).

Протестующие с барабанами и воздушными шарами в Тбилиси

Протестующие против комендантского часа в Тбилиси

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В Тбилиси проходит акция протеста против комендантского часа, введенного для борьбы с распространением инфекции. По данным местных СМИ, в шествии по улицам грузинской столицы участвуют около сотни человек, их сопровождает полиция. Коронавирус в Грузии с 3,7 млн жителей обнаружен у 261,6 тысячи человек, около 3300 больных умерли, почти 253 тысячи выздоровели.

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Вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с вариантом вируса 501Y.V2, впервые выявленном в Южно-Африканской Республике. Судя по всему, препарат не защищает от легкой и умеренной форм заболевания, пишет издание Financial Times со ссылкой на результаты исследования Витватерсрандского и Оксфордского университетов, которое будет опубликовано 8 февраля. Эксперты опираются как на клинические испытания, так и на анализ образцов крови, взятых у привитых. Эффективность против тяжелой формы заболевания пока не установлена, отмечается в исследовании.

В самой компании заявили, что не могли полностью изучить эффективность своей разработки против тяжелой формы болезни, поскольку участниками клинических испытаний чаще выступали молодые люди без проблем со здоровьем.

Хроника пандемии 6 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

Данные Института Роберта Коха о распространении вируса SARS-CoV-2 в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

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