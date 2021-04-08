Коронавирус: в США привиты около 20 процентов населения

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена у свыше 134 млн жителей планеты. Более 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 108 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 9 апреля (время московское).

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Примерно каждый пятый житель США получил обе дозы вакцины от коронавируса. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы 66 миллионов из порядка 330 миллионов американцев, почти 112 миллионам сделана как минимум первая прививка. В Соединенных Штатах, помимо препаратов Moderna и Biontech/Pfizer, для прививки которыми требуются две дозы, используется также вакцина производителя Johnson & Johnson, которая, в отличие от других, полностью действенна уже после введения первой дозы.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 апреля >>>

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