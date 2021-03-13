Коронавирус: в США вакцинированы более 60 процентов пожилых граждан

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 марта (время московское).

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Японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на свои источники о планах властей ограничить из-за пандемии численность зарубежных правительственных делегаций летних Олимпийских играх в Токио. По его данным, делагация руководителя иностранного государства будет ограничена 11 сопровождающими, иностранные министры смогут взять с собой не более четырех человек. Кроме того, иностранным лидерам придется перед отлетом сдать тест на коронавирус и пройти обследование по прибытию в Японию. Им также не разрешат встречаться с олимпийцами, а на мероприятиях их будут сопровождать сотрудники японского правительства, которые будут следить за выполнением санитарных требований, сообщает Kyodo.

В США вакцинированы более 60 процентов пожилых людей

++09.05++

За менее чем три месяца после начала прививочной кампании в США введено 105,7 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Согласно этим данным,более одного из четырех взрослых жителей США получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины, а 13,5 процентов (36,9 миллиона человек) полностью вакцинированы. Среди возрастной группы старше 65 лет первую дозу получили 61,1 процента человек, две дозы - 32,4 процента.

Всего же в Соединенных Штатах распределено 135,8 миллиона доз вакцин Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson. Население страны превышает 328 миллионов человек, с начала пандемии выявлено 29,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, от последствий скончались более 530 тысяч человек.

++08.30++

Число командировок может не вернуться на уровень до пандемии

В 2020 году немецкие компании сэкономили до 50 миллионов евро с связи с резко сократившимся числом командировок сотрудников на фоне пандемии, подсчитал Немецкий союз делового туризма (VDR). За прошлый год фирмы потратили на деловые поездки в совокупности сумму в пределах 5-9 миллиардов евро, это до 90 процентов меньше, чем годом ранее, заявил изданию Welt am Sonntag глава VDR Ханс-Инго Биль (Hans-Indo Biehl). Оценка основывается на ежемесячных опросах 560 являющихся членами VDR компаний. По опросу Welt am Sonntag, почти все из 30 крупнейших концернов Германии, входящих в биржевой индекс DAX, радикальным образом сократили расходы на поездки сотрудников и многие ожидают, что число командировок не вернется на докризисный уровень.

++07.55++

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Италия ужесточает карантинные меры

++07.00++

Девять областей Италии переходят с 15 марта в "красную зону" с максимальными ограничениями, все остальные регионы станут "оранжевыми". Из-за новой вспышки COVID-19 в стране выявляется около 27 тыс. заболевших в сутки.

В "красных" регионах запрещено выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. Жителям "оранжевых зон" нельзя покидать пределы своих населенных пунктов и регионов, кроме поездок на работу или к врачам.

++06.15++

Запланированный на 14 марта матч второй бундеслиги между Hannover 96 и Würzburger Kickers, отменен. Как заявили в Немецкой футбольной лиге (DFL), после того, как одного из игроков команды из Ганновера сдал положительный тест на коронавирус, все футболисты, тренерский команды и физиотерапевт были отправлены в 14-дневный домашний карантин.

++05.15++

Лидер фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призывает прекратить экспорт вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca, пока компания не выполнит свои обязательства по поставкам в Европе. "Складывается впечатление, что другие страны предпочтительнее ЕС ", - сказал Вебер в интервью газете Welt am Sonntag. Ранее AstraZeneca снова объявила о сокращении поставок в ЕС.

++04.30++

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса. "Это правда, что как Брюсселем, так и странами - членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", - сказал Тиммерманс в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

++03.30++

Карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса, обойдутся экономике Германии в первом квартале 2021 года примерно в 50 млрд евро. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на расчет Института немецкой экономики (IW) в Кельне. В целом снижение валового внутреннего продукта в результате пандемии пока составляет 250 млрд евро.

Бразилия вышла на второе место по числу инфицированных

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Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения страны сообщило о том, что за последние сутки вирусом SARS-CoV-2 были инфицированы еще 76 178 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 11 439 558. От последствий COVID-19 скончались в общей сложности 277 102 пациента, из них 1997 - за последние 24 часа.

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Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Новая руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала производителей вакцин подготовить почву для лицензионного производства своих препаратов другими компаниями. Это нужно срочно сделать, чтобы обеспечить бедные страны вакцинами, рассказала она в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "В мире сегодня существуют около 60 стран, в которых есть вакцина, и более 130 стран, не имеющих ни одной дозы. Это неприемлемо, потому что умирают люди", - подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала.

++00.30++

Во Франции первой дозой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 привиты более пяти миллионов человек, сообщило министерство здравоохранения в Париже. Это соответствует 7,6 процента населения страны. 2,2 миллиона французов уже получили обе дозы вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 марта >>>

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