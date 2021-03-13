 Коронавирус: в США вакцинированы более 60 процентов пожилых граждан | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в США вакцинированы более 60 процентов пожилых граждан

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями 14 марта.

Вакцинация в Пенсильвании

Вакцинация в Пенсильвании

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 марта (время московское).

++09.35++

Японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на свои источники о планах властей ограничить из-за пандемии численность зарубежных правительственных делегаций летних Олимпийских играх в Токио. По его данным, делагация руководителя иностранного государства будет ограничена 11 сопровождающими, иностранные министры смогут взять с собой не более четырех человек. Кроме того, иностранным лидерам придется перед отлетом сдать тест на коронавирус и пройти обследование по прибытию в Японию. Им также не разрешат встречаться с олимпийцами, а на мероприятиях их будут  сопровождать сотрудники японского правительства, которые будут следить за выполнением санитарных требований, сообщает Kyodo.

В США вакцинированы более 60 процентов пожилых людей

++09.05++

За менее чем три месяца после начала прививочной кампании в США введено 105,7 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Согласно этим данным,более одного из четырех взрослых жителей США получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины, а 13,5 процентов (36,9 миллиона человек) полностью вакцинированы. Среди возрастной группы старше 65 лет первую дозу получили 61,1 процента человек, две дозы - 32,4 процента.

Всего же в Соединенных Штатах распределено 135,8 миллиона доз вакцин Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson. Население страны превышает 328 миллионов человек, с начала пандемии выявлено 29,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, от последствий скончались более 530 тысяч человек.

++08.30++

Человек с дорожной сумкой на вокзале

Число командировок может не вернуться на уровень до пандемии

В 2020 году немецкие компании сэкономили до 50 миллионов евро с связи с резко сократившимся числом командировок сотрудников на фоне пандемии, подсчитал Немецкий союз делового туризма (VDR). За прошлый год фирмы потратили на деловые поездки в совокупности сумму в пределах 5-9 миллиардов евро, это до 90 процентов меньше, чем годом ранее, заявил изданию Welt am Sonntag глава VDR Ханс-Инго Биль (Hans-Indo Biehl). Оценка основывается на ежемесячных опросах 560 являющихся членами VDR компаний. По опросу Welt am Sonntag, почти все из 30 крупнейших концернов Германии, входящих в биржевой индекс DAX, радикальным образом сократили расходы на поездки сотрудников и многие ожидают, что число командировок не вернется на докризисный уровень.

++07.55++

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Италия ужесточает карантинные меры

++07.00++

Девять областей Италии переходят с 15 марта в "красную зону" с максимальными ограничениями, все остальные регионы станут "оранжевыми". Из-за новой вспышки COVID-19 в стране выявляется около 27 тыс. заболевших в сутки.

В "красных" регионах запрещено выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. Жителям "оранжевых зон" нельзя покидать пределы своих населенных пунктов и регионов, кроме поездок на работу или к врачам.

++06.15++

Запланированный на 14 марта матч второй бундеслиги между Hannover 96 и Würzburger Kickers, отменен. Как заявили в Немецкой футбольной лиге (DFL), после того, как одного из игроков команды из Ганновера сдал положительный тест на коронавирус, все футболисты, тренерский команды и физиотерапевт были отправлены в 14-дневный домашний карантин.

++05.15++

Лидер фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призывает прекратить экспорт вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca, пока компания не выполнит свои обязательства по поставкам в Европе. "Складывается впечатление, что другие страны предпочтительнее ЕС ", - сказал Вебер в интервью газете Welt am Sonntag. Ранее AstraZeneca снова объявила о сокращении поставок в ЕС.

++04.30++

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса. "Это правда, что как Брюсселем, так и странами - членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", - сказал Тиммерманс в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

++03.30++

Карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса, обойдутся экономике Германии в первом квартале 2021 года примерно в 50 млрд евро. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на расчет Института немецкой экономики (IW) в Кельне. В целом снижение валового внутреннего продукта в результате пандемии пока составляет 250 млрд евро.

Бразилия вышла на второе место по числу инфицированных

++02.20++

Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения страны сообщило о том, что за последние сутки вирусом SARS-CoV-2 были инфицированы еще 76 178 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 11 439 558. От последствий COVID-19 скончались в общей сложности 277 102 пациента, из них 1997 - за последние 24 часа.

++01.30++

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Новая руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала производителей вакцин подготовить почву для лицензионного производства своих препаратов другими компаниями. Это нужно срочно сделать, чтобы обеспечить бедные страны вакцинами, рассказала она в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "В мире сегодня существуют около 60 стран, в которых есть вакцина, и более 130 стран, не имеющих ни одной дозы. Это неприемлемо, потому что умирают люди", - подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала.

++00.30++

Во Франции первой дозой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 привиты более пяти миллионов человек, сообщило министерство здравоохранения в Париже. Это соответствует 7,6 процента населения страны. 2,2 миллиона французов уже получили обе дозы вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 марта >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:25

Что не так с вакциной AstraZeneca - почему некоторые страны приостановили ее использование?

Аудио- и видеофайлы по теме

Как из-за пандемии страдает психика молодых людей (11.03.2021)  

В Техасе отменили масочный режим - Джо Байден назвал решение властей штата неандертальским мышлением  

Также по теме

Deutschland Corona-Pandemie Polizei Hamburg

Коронавирус: показатели инфицирования населения ФРГ могут резко возрасти в апреле 13.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели более 96 млн пациентов. DW следит за событиями 13 марта.

Covid-19-Graffitis | Italien

Коронавирус: правительство Италии объявило на Пасху карантин 12.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели почти 95 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.

Washington U.S. Präsident Biden Rede Corona Impfungen

Коронавирус: Байден утвердил "Американский план спасения" 11.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 118,7 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 11 марта.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест?  

Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о коррупции  

Блогеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение  