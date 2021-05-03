Коронавирус: в США полностью привита почти треть населения

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса инфекция была выявлена более чем у 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 131 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 3 мая (время московское).

++00.10++

В США полностью вакцинированы 105,5 млн человек, что составляет почти треть часть всего населения страны, насчитывающего около 328 миллионов человек. В общей сложности в процессе прививочной кампании, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране сделано 246,8 млн инъекций от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 33 215 049 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 591 367 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 мая >>>

Смотрите также: