Коронавирус: в США ожидается экстренный допуск вакцины Moderna

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 75 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 52,7 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 18 декабря (время московское).

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В США за истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались более 2400 человек. Суточный прирост заражений составил более 170 000. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались более 310 450 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 17,1 млн человек.

Вакцина от Moderna получит экстренное разрешение на массовое использование

++06.20++

По информации газеты Financial Times, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в экстренном порядке разрешило применение вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Издание ссылается на информированный источник из кругов, имеющих непосредственное отношение к процессу сертификации. Если информация подтвердится, то в Соединенных Штатах вакцинация будет проводиться препаратами от двух производителей - BioNTech/Pfizer и Moderna.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на руководителя ведомства Стивена Хана сообщает, что процесс допуска вакцины еще не завершен, однако сотрудники FDA форсируют процесс сертификации, с тем чтобы он был закончен уже в пятницу.

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Джо Байден

Одержавший победу на президентских выборах Джо Байден сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом. Поводом для этого стало обнаружение инфекции у одного из его советников. Накануне Байден заявил о том, что намерен привиться от коронавируса на следующей неделе.

++05.20++

Более 23 миллионов рублей - такова общая сумма штрафов, наложенных на граждан России, которые своевременно не прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции при возвращении из-за границы. Об сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача все пребывающие из-за границы граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить их результаты на портале Госуслуг.

В Германии планируют акцию памяти жертв эпидемии

++04.20++

Акцию памяти жертв коронавируса в формате общефедерального траурного мероприятия планирует провести правительство Германии. Об этом изданиям медиагруппы Funke сообщил представитель правительства. Однако в связи с объявлением локдауна дата проведения акции пока неизвестна.

Ранее с инициативой организовать такую церемонию выступили представители Конференции католических епископов Германии.

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В международном аэропорту Дюссельдорфа

Правительство Германии, по информации немецкого таблоида Bild, намерено изменитьправила въезда на территорию Федеративной Республики из кризисных регионов, находящихся вне Шенгенской зоны. Газета со ссылкой на проект постановления утверждает, что после введения нового правила все прибывающие в Германию из этих регионов будут обязаны еще до начала поездки иметь на руках справку об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии иммунитета. Подтверждения этой информации в других источниках пока нет.

При въезде в ФРГ из регионов с неблагоприятной обстановкой, находящихся в Шенгенской зоне, справка о результате теста или о прививке (наличии иммунитета) должна быть предъявлена в местные ведомства в течение 72 часов после въезда. Таким образом, ныне действующее правило об обязательном соблюдении карантина после въезда на территорию Германии, по данным Bild, будет отменено.

Эксперты FDA рекомендуют разрешить экстренное применение вакцины Moderna

++02.10++

Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса компании Moderna. Как сообщает Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против не проголосовал никто.

Это решение дает FDA возможность в скором времени выдать разрешение на использование этого препарата в США. Предполагается, что такое решение ведомство может принять уже в пятницу.

Вакцина mRNA-1273 производства американской биотехнологическая компании Moderna содержит вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Производители утверждают, что эффективность вакцины при первичном анализе составляет 94,1 процента, при тяжелых случаях - 100 процентов.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 171 до 10 243. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом. "В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 715 241 случай заражения, общее число выздоровевших составило 551 207.

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На одной из улиц в Рио-де-Жанейро

В Бразилии обновлен максимум числа летальных исходов за сутки. За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 1092 пациента. За сутки в стране зарегистрировано 69 826 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Бразилии составило более 7 млн 110 тысяч. Выздоровели более 6,1 млн, скончались 184 826 человек.

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