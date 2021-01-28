Коронавирус: в США к вакцинации привлекли врачей-пенсионеров

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 101 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73,6 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 29 января (время московское).

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Чтобы ускорить прививочную кампанию, правительство США разрешило участвовать в ней врачам и медсестрам, уже вышедшим на пенсию. Разрешение распространяется на всех медиков, у которых срок лицензии на врачебную практику истек в течение последних пяти лет. Кроме того, все лицензированные медсестры и врачи имеют право участвовать в кампании вакцинации на территории всей страны, заявило министерство здравоохранения в Вашингтоне. До сих пор такие полномочия действовали лишь внутри одного штата.

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Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население Австралии от более контагиозной мутации. Несколько дней назад у двух жителей Новой Зеландии был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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