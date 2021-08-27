 Коронавирус: в России за сутки выявлено более 19 тысяч заражений | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Коронавирус: в России за сутки выявлено более 19 тысяч заражений

В России очагами коронавирусной инфекции остаются Москва и Санкт-Петербург. В Германии растут показатели числа заражений за семь дней на сто тысяч населения.

Врачи в защитных костюмах и медицинские автомобили около больницы в Коммунарке в Москве

Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России, по данным оперативного центра по борьбе с пандемией за воскресенье, 29 августа, составил 19 286 случаев. При этом указывается, что у 1 324 пациентов, получивших положительный тест, не проявлялось никаких симптомов болезни.

Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в Москве (1 444 человека) и Санкт-Петербурге (1318 человек).

За последние 24 часа в России скончались 797 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это примерно столько же летальных случаев, что и сутками ранее (799). Общее число заражений SARS-CoV-2 с начала пандемии в РФ к 29 августа составило 6 882 827 случаев. Для 181 637 пациентов, по официальным данным, болезнь имела летальный исход, 6 148 250 заболевшим удалось победить инфекцию.

Ситуация с коронавирусом в Германии

Между тем в Германии снова увеличился показатель, отражающий число новых случаев заражения коронавирусом за семь дней в пересчете на 100 000 человек населения. По данным Института имени Роберта Коха (Robert Koch Institut, RKI), к утру 29 августа он составил 74,1. Для сравнения: днем ранее, 28 августа, он равнялся 72,1, а неделей ранее - 54,5.

За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 8416 пациентов в стране. За это время от COVID-19 в Германии скончались 12 человек. С начала пандемии, по данным RKI, коронавирусной инфекцией в ФРГ заразились 3 932 547 человек. Число пациентов, скончавшихся вследствие развития у них COVID-19 или с соответствующим диагнозом, составляет 92 130.

Коронавирус в Украине

Как сообщает министерство здравоохранения Украины 29 августа, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 1906 случаев заражений коронавирусом и произведено 772 госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 2 284 191 случая.

За это же период в стране скончались 34 человека с диагнозом COVID-19, общее число жертв пандемии в Украине достигло 53 720 пациентов.

Смотрите также:

  • Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

    В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:21

Катастрофа в России: смертность от коронавируса бьет рекорды (26.08.21)

Аудио- и видеофайлы по теме

Из-за пандемии США до сих пор не впускают жителей ЕС - даже привитых (23.08.2021)  

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)  

Также по теме

6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

Смертность от COVID-19 достигла в России месячного максимума 27.08.2021

Коронавирусная инфекция стала в июле причиной смерти свыше 50 тысяч россиян, что является самым высоким показателем за месяц с января. Тогда умерли более 37 тысяч россиян.

People wait in line for a COVID-19 vaccine at a vaccination center in Gostinny Dvora huge exhibition place in Moscow, Russia, Monday, July 12, 2021, the banner, center, reads Let's win COVID-19 together!. Russia has been facing a sharp rise of contagions in recent weeks, with daily new infections increasing from around 9,000 in early June to over 25,000 on Friday. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Коронавирус: в РФ - свыше 19 000 новых случаев инфицирования за сутки 27.08.2021

За 24 часа в России выявлены 19 509 новых заразившихся коронавирусом, с диагнозом COVID-19 скончались 798 человек. В ФРГ растет семидневный средний показатель инфицирования.

200213 -- WUHAN, Feb. 13, 2020 -- A staff member works in a laboratory in Wuhan, central China s Hubei Province, Feb. 13, 2020. As a designated service provider of nucleic acid detection of the novel coronavirus, KingMed Diagnostics laboratory in Wuhan conducts non-stop detection service and detects over 2,000 samples from various cities in Hubei Province every day. CHINA-HUBEI-WUHAN-NCP-LABORATORY CN ChengxMin PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Спецслужбы США не считают коронавирус SARS-CoV-2 биологическим оружием 28.08.2021

Спецслужбы США не выявили однозначный источник пандемии, но исключили вероятность разработки вируса в качестве биологического оружия. Они допустили переход коронавируса от животного и инцидент в лаборатории.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский у Байдена: что стоит за сдержанностью Вашингтона и чего ждать  

Польша создала на границе с Беларусью лагеря для приема мигрантов  

"Киберпартизаны" взломали базу данных МВД. Что они рассказали DW  