Коронавирус: в России за сутки выявлено более 19 тысяч заражений
В России очагами коронавирусной инфекции остаются Москва и Санкт-Петербург. В Германии растут показатели числа заражений за семь дней на сто тысяч населения.
Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России, по данным оперативного центра по борьбе с пандемией за воскресенье, 29 августа, составил 19 286 случаев. При этом указывается, что у 1 324 пациентов, получивших положительный тест, не проявлялось никаких симптомов болезни.
Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в Москве (1 444 человека) и Санкт-Петербурге (1318 человек).
За последние 24 часа в России скончались 797 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это примерно столько же летальных случаев, что и сутками ранее (799). Общее число заражений SARS-CoV-2 с начала пандемии в РФ к 29 августа составило 6 882 827 случаев. Для 181 637 пациентов, по официальным данным, болезнь имела летальный исход, 6 148 250 заболевшим удалось победить инфекцию.
Ситуация с коронавирусом в Германии
Между тем в Германии снова увеличился показатель, отражающий число новых случаев заражения коронавирусом за семь дней в пересчете на 100 000 человек населения. По данным Института имени Роберта Коха (Robert Koch Institut, RKI), к утру 29 августа он составил 74,1. Для сравнения: днем ранее, 28 августа, он равнялся 72,1, а неделей ранее - 54,5.
За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 8416 пациентов в стране. За это время от COVID-19 в Германии скончались 12 человек. С начала пандемии, по данным RKI, коронавирусной инфекцией в ФРГ заразились 3 932 547 человек. Число пациентов, скончавшихся вследствие развития у них COVID-19 или с соответствующим диагнозом, составляет 92 130.
Коронавирус в Украине
Как сообщает министерство здравоохранения Украины 29 августа, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 1906 случаев заражений коронавирусом и произведено 772 госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 2 284 191 случая.
За это же период в стране скончались 34 человека с диагнозом COVID-19, общее число жертв пандемии в Украине достигло 53 720 пациентов.
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