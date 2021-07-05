Коронавирус: в России - новый максимум летальных исходов за сутки

Мир борется с новой волной пандемии COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. . По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 185 млн жителей планеты. Более 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, свыше 169 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 6 июля (время московское).

В России новый пик летальных исходов

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 23 378 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 737, и это, по данным оперативного штаба, новый максимум за время пандемии.

Наибольшее количество скончавшихся - в Москве и Санкт-Петербурге: 114 и 99 соответственно. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 5 658 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 139 316 умерших и 5 101 852 выздоровевший.

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Тестовая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена в Индии. Как сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина производится РФПИ и Morepen Laboratories, одной из ведущих фармацевтических компаний Индиина мощностях компании в штате Химачал-Прадеш. Выпущенные препараты будут направлены для контроля качества в НИЦЭМ им. Гамалеи.

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В Украине за сутки выявлен 541 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 20 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 238 364, от последствий COVID-19 скончались 52 504 пациента, выздоровели 2 172 687 человек.

В Индии более 500 новых летальных исходов

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В Индии за сутки выявили 34 067 новых случаев заражения коронавирусом и 552 летальных исхода от последствий COVID-19. Всего, по данным портала Worldometer, с начала пандемии в Индии выявили более 30,6 млн случаев заражения, более 403 тысяч пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают около 1,4 млрд человек.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) считает, что достичь коллективного иммунитета в борьбе с коронавирусом в ближайшем времени не удастся. "Скептически настроенных людей мы должны убедить. А те 10 процентов, которые не желают вакцинироваться ни за какие деньги, выработают свой иммунитет, переболев", - заявил Монтгомери в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам эксперта, для достижения стадного иммунитета необходимо, чтобы доля привитых в обществе достигла 85 процентов.

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В прививочном центре

Ярко выраженной четвертой волны пандемии коронавируса осенью и зимой в Германии удастся избежать, если своевременно будет достигнут уровень вакцинации в 85 процентов в возрастной группе от 12 до 59 лет и 90 процентов в возрасте от 60 лет. Это следует из анализа, обнародованного Институтом имени Роберта Коха.

Коронавирус может влиять на репродуктивную функцию

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 440 случаев. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 4,9 случая заражения (днем ранее - 5, а неделю назад - 5,6). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончался 31 пациент, общее число летальных исходов возросло до 91 062. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 731 564 случая заражения, свыше 3,62 млн человек выздоровели.

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Австрия вернула Россию в "красный список" стран по ситуации с распространением коронавируса, осообщается на сайте Министерства труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей. Она была исключена из этого списка лишь неделю назад. С 8 июля из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, которым будет необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии.

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Российский Минздрав в своих новых рекомендациях сообщил о гипотетическом негативном влиянии коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Ведомство рекомендует привиться от COVID-19, аргументируя это тем, что данных о вреде вакцинации для репродуктивной системы "на сегодняшний день нет".

Российский омбудсмен госпитализирована с коронавирусом

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Самолет компании Lufthansa в аэропорту Домодедово

Россия, Португалия, Великобритания, Индия и Непал, с точки зрения германских властей, больше не относятся странам, в которых широко распространен "дельта"-вариант коронавируса. Это означает, что для путешественников, прибывающих оттуда в Германию, перестают действовать многие введенные ранее ограничения. В частности, въезд в ФРГ разрешается всем категориям путешественников, а не только обладателям германского гражданства или вида на жительство.

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Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что за последние 14 дней в мире наступила стабилизация с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 "лучше, чем два-три месяца назад". Однако стабилизация произошла "на очень высоком уровне".

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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. В конце апреля она сообщила, что привилась от COVID-19.

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