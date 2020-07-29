Коронавирус: В РФ за сутки выявили более 22 тысяч заражений

Суточный прирост заражений коронавирусом в России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией за субботу, 7 августа, составил 22 320 случаев, причем 2 235 из них были выявлены в Москве.

Таким образом, общее число заражений коронавирусом, зафиксированных на территории РФ с начала пандемии, достигло 6 424 884. За это время, по официальным данным, в стране скончались 164 094 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, 793 из них - за последние 24 часа.

Кроме Москвы, очагом распространения инфекции в России остается Санкт-Петербург. За последние сутки там было зарегистрировано 1904 пациента с положительным тестом на COVID-19. В Московской области за прошедшие 24 часа было выявлено 1455 случаев инфицирования.

Ситуация с коронавирусом в Германии

В Германии, население которой составляет 84 млн человек, за прошедшие сутки, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), было выявлено 3206 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, их общее число с начала пандемии в стране возросло до 3 787 639. За последние 24 часа в ФРГ скончались 24 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв пандемии увеличилось до 91 778.

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